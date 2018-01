Oliekatastrofe på størrelse med Paris: - Aldrig set før

6. januar gik det galt.

Et gigantisk iransk skib fyldt med 136.000 ton olie kolliderede med tørlastskib ud for Kinas østkyst. 32 personer er fortsat savnet efter eksplosionen, mens mindst en person er omkommet.

En forfærdelig tragedie, der nu kan vise sig at værre endnu værre end først antaget.

I løbet af de seneste to uger har den store mængde kondensat - der er en meget let form for olie - spredt sig i havet øst for Shanghais kyst. Og oliepølen vokser og vokser.

Pølen er nu på størrelse med Paris og har spredt sig til det vigtige fiskeriområde mellem Japan og Kina, og det har fået eksperterne til at måbe.

- Der er meget, vi ikke ved om et kæmpe kondensat-udslip, fordi vi ganske enkelt aldrig har set det før. Fordi olien er ultralet kan det ikke bare tages op. I stedet fordamper olien i atmosfæren, brænder og til sidst opløses det i vandet.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: AP

- Derfor er det intet at stille op, når det først er i vandet, siger miljøekspert Richard Steiner til Buzzfeed, der tidligere har hjulpet til ved store olieudslip.

Blandet andet i forbindelse med det største olieudslip i USA's historie - også kendt som Exxon Valdez-udslippet. Her lækkede omkring 42 millioner liter råolie fra et skib, da det gik på grund nær Alaska i 1989.

Letolie er ifølge eksperten også langt mere brandfarligt end råolie, selv om det kan være sværere at få øje på. Derfor frygter myndighederne også, at der vil ske endnu en eksplosion.

100 år

Alverdens medier har skrevet om det fatale sammenstød cirka 160 sømil fra Yangtze-flodens munding.

Senest har South China Morning Post beskrevet, hvordan de kinesiske myndigheder gør alt for at begrænse miljøskaderne og samtidig undgå endnu en katastrofe.

- Det er den bedste løsning at forsøge at bjærge det sunkne skib, men olietankskibet er gigantisk, så det kan vise sig at blive en ekstrem farlig opgave, siger vicedirektør for China Maritime Search and Rescue Centre Zhi Guanglu og henviser til frygten for endnu en eksplosion.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: AP

Ifølge professor hos Beijing University of Chemical Technology, Fu Pengcheng, kan der går årtier og måske endda århundrede, før området helt er kommet sig.

- Lige nu er det vigtigste, at vi får sendt et hold af eksperter til stedet, så de kan evaluere situationen og gøre noget for at minimere skaderne, siger han til CNN.

Selv om skaderne kan få katastrofale følger for livet i havet, så er der også en chance for, at olien blot fordamper og opløses i atmosfæren, uden det går i brand og opløses i vandet.

Ulykken skete i internationalt farvand cirka 250 sømil kilometer fra den japanske øgruppe Oki. 32 personer er fortsat meldt savnede, og alt tyder desværre på, at de aldrig bliver fundet.

Foto: AP