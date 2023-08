Oligark 'forfærdet': Ruslands krig er barbarisk

Vladimir Putin må efterhånden kigge langt efter sine velhavende venner.

Medskaberen af den russiske it-gigant Yandex, Arkady Volozh, kalder nemlig nu Ruslands invasion af Ukraine for 'barbarisk'.

Det skriver Reuters.

'Ruslands invasion er barbarisk, og jeg er helt imod det,' skriver it-milliardæren i en pressemeddelelse.

Han skriver også, at han er 'forfærdet' over skæbnen for mennesker i Ukraine.

Den russiske 'Google-milliardær' er god for over syv milliarder kroner. Foto: Maxim Shemetov/Reuters

Russisk Google

Yandex bliver beskrevet som Ruslands svar på Google og er russernes mest besøgte website.

Arkady Volozh er ifølge Forbes god for næsten 1,1 milliarder dollars. Det svarer til lige knap 7,5 milliarder danske kroner.

Den markante udtalelse kommer efter flere dages kritik af 59-årige Arkady Volozh. Russiske medier kritiserer ham for at ville distancere sig fra landet, og nu har han altså valgt at gå stik imod den russiske politiske linje.

Han flyttede til Israel i 2014, og der har været kritiske røster imod ham internt i Rusland siden da.

Sanktioneret af EU

Nok er Volozh kritisk over for Putins styre, men rigmanden kan alligevel finde sit navn på EU's sanktionsliste. Han kom allerede på listen sidste sommer.

EU begrundede dengang beslutningen med, at Yandex blandt andet er ansvarlig for at promovere russiske statsmedier og at fjerne Putin-kritisk indhold.

Arkady Volozh har siden forsøgt at appellere til EU om at omstøde beslutningen.