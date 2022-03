Oligarks milliondyre rækkehus indtaget af aktivister

En gruppe besættere har 'befriet' et milliondyrt rækkehus i London.

Rækkehuset ejes af den russiske oligark Oleg Deripaskas, som er en af syv oligarker, der er blevet sanktioneret af den britiske regering ovenpå Ruslands invasion af Ukraine.

Huset har en anslået værdi på over 200 millioner kroner. Det skriver Daily Mail.

Natten til mandag brød aktivister ind i palæet. Her brugte de blandt andet tiden på at pryde husets front med bannere med budskaber som 'This property has been liberated' og 'Putin go fuck yourself.'

Politiet mødte talstærkt op til 'befrielsen' af rækkehuset. Foto: Peter Nicholls / Ritzau Scanpix

Huset er anerkendt som Londons dyreste rækkehus og har tidligere haft prominent besøg af toppolitikere fra det britiske parti Labour. Heriblandt Peter Mandelson, som er tidligere erhvervs- og vicepremierminister. Det er altså et hus med en prominent historie og vigtige forbindelser til britiske politikere, som nu er blevet besat af aktivister.

Oleg Deripaska har tidligere toppet listen over Ruslands rigeste mænd, og han er gift med et barnebarn af den tidligere russiske leder Boris Yeltsin.