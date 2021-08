Omfattende flammer hærger nær Olympia

Voldsomme skovbrande er igen ude af kontrol på den græske halvø Peloponnes nær byen Gortynia.

Der er sendt sms'er ud til indbyggerne i 19 landsbyer. I beskeden opfordres beboerne til at lade sig evakuere fra området. Det rapporterer græske medier.

I landsbyen Pirris på den vestlige side af Peloponnes er huse brændt ned.

Brandmænd kæmper for at oprette barrierer, der skal forhindre flammerne i at sprede sig yderligere mod den historiske region Elis, der er hjemsted for Olympia, som var en helligdom i det antikke Grækenland.

Vind gør det dog vanskeligt for brandmændene at dæmme op for flammerne til trods for international hjælp.

Skovbrandene har godt fat i øen Evia. Foto: Angelos Tzortzinis/Ritzau Sanpix

Det græske brandvæsen oplyste tirsdag aften, at 54 nye skovbrande er brudt ud det seneste døgn.

Grækenlands andenstørste ø, Evia, markerede tirsdag den niende dag i streg med skovbrande.

Vejrudsigten peger dog på, at regn kan lette situationen i de kommende dage både på Evia og Peloponnes-halvøen.

Mandag lykkedes det brandmænd, beboere og frivillige at beskytte flere landsbyer på Evia mod indtrængende flammer. Imens blev de omkringliggende skove og landbrugsjord brændt helt ned, rapporterer græske medier.

Brandene kan vise sig at brænde ud ganske enkelt af den årsag, at der ikke er mere at antænde.

Et brandslukningsfly fylder vand op nær stranden Lambiri i byen Patras på den nordlige del af Peloponnes-halvøen. (Arkivfoto) Foto: Louisa Gouliamaki/Ritzau Scanpix

Samtidig er flere brandmænd stillet til rådighed for at koncentrere sig om indsatsen på øen. Det sker, fordi de fleste af brandene andre steder i Grækenland er bragt under kontrol.

Grækenland har kæmpet med skovbrande på tværs af landet i flere dage under en usædvanlig varm sommer. Flammerne nåede sågar forstæderne til hovedstaden Athen.

I en foreløbig vurdering fra Grækenlands geologiske institut ved universitetet i Athen er det anslået, at 90.000 hektar jord hidtil er brændt ned i landet denne sommer.

Det svarer til 900 kvadratkilometer. Til sammenligning er Bornholm 588 kvadratkilometer stor.

Tirsdag meddelte den græske regering, at den vil støtte genopbygningen af ødelagte huse med op til 150.000 euro. Det svarer til knap 1,2 millioner kroner.