Onkel til Syriens præsident Assad fængslet i Frankrig

En onkel til Syriens præsident, Bashar al-Assad, som lever i eksil, blev onsdag fundet skyldig i at have opkøbt fast ejendom i Frankrig for millioner af euro, som tilhører den syriske stat.

Han er blevet idømt fire års fængsel.

Den franske domstol beordrede Rifaat al-Assads faste ejendomme i Frankrig beslaglagt. Det er værdier til omkring 100 millioner euro (omkring 750 millioner kroner) ifølge juridiske kilder i Paris.

Der er desuden beslaglagt faste ejendomme i Storbritannien til en værdi af 29 millioner euro (omkring 216 millioner kroner).

Den 82-årige Rifaat al-Assad har levet i eksil siden midten af 1980'erne - mest i Frankrig. Han forlod Syrien, efter at han var blevet beskyldt for at ville tage magten fra sin bror, den daværende præsident Hafez al-Assad, som er far til Bashar.

Han har tidligere i sit liv haft kommandoen over militære styrker, som blev beskyldt for at dræbe tusindvis af mennesker under nedkæmpelsen af en islamistisk opstand i 1982.