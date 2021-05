Op mod 30 dræbt ved angreb i Burkina Faso

Omkring 30 mennesker er dræbt ved et angreb i det østlige Burkina Faso mandag. Det oplyser fire sikkerhedskilder.

Guvernøren i den pågældende provins oplyser et lavere dødstal. Hans kontor meddeler, at ti civile og to soldater er dræbt.

Angrebet var rettet mod en landsby tæt ved grænsen til Niger.

Det er ikke umiddelbart klart, hvem der stod bag angrebet. Men gerningsmændene brændte et antal butikker ned i landsbyen og raserede en sundhedsklinik, meddeler guvernør Saidou Sanou.

Hvis det endelige dødstal bekræftes at være omkring 30, vil det være det dødeligste angreb i Burkina Faso i et års tid.

Det vestafrikanske land har siden 2015 været plaget af angreb fra islamistiske oprørere, der er kommet ind i landet fra nabolandet Mali.

Tusindvis af civile og soldater er i de seneste år blevet dræbt under voldelige konflikter i Sahel-regionen. Volden begyndte i Mali i 2012 og spredte sig efterfølgende til nabolandene Burkina Faso og Niger.

Siden da er et stort antal mennesker blevet dræbt i Burkina Faso, og over en million mennesker er blevet tvunget fra deres hjem.

Ifølge FN er Sahel-regionen en af de mest alvorlige humanitære kriser i verden. 29 millioner mennesker i regionen har brug for hjælp og beskyttelse, meddelte FN i sidste uge.