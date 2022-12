Operasang skal løfte moralen blandt russiske soldater i Ukraine

Ruslands regering vil sende operasangere, musikere og andre kunstnere til fronten i Ukraine.

Ikke for at kæmpe, men i et forsøg på at højne moralen blandt de russiske soldater.

- Skrøbelig kampånd er sandsynligvis stadig en betydelig sårbarhed i store dele af den russiske styrke, skriver det britiske forsvarsministerium søndag i en opdatering om krigen i Ukraine.

Ruslands forsvarsministerium er derfor ved at etablere to såkaldte kreative brigader.

Ifølge russiske medier tæller de to nye brigader blandt andet operasangere, skuespillere og cirkusartister.

For nylig har Ruslands forsvarsministerium også opfordret almindelige borgere til at donere musikinstrumenter til de udsendte i Ukraine.

I mange lande er der tradition for at spille militærmusik og organisere underholdning til de udsendte soldater.

Men i Rusland hænger den type underholdning tæt sammen med den ideologiske politiske opdragelse, der var udbredt i det tidligere Sovjetunionen, lyder det i de britiske efterretninger.

Det er dog tvivlsomt, om operasangere og musikere vil kunne fjerne soldaternes opmærksomhed fra de mange problemer, der angiveligt er ved fronten.

Det tæller blandt andet 'høje tabstal, dårligt lederskab, problemer med løn, mangel på udstyr og ammunition og mangel på klarhed om krigens mål', skriver det britiske forsvarsministerium videre.