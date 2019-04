Operatør begynder at fjerne brændstof efter Fukushima-ulykken

Operatøren af det ødelagte Fukushima-kraftværk er for første gang efter ulykken i 2011 begyndt at fjerne brændstof fra værket. Det oplyser Tokyo Electric Power Co. (Tepco) mandag.

Det er over otte år siden, at Japans nordøstlige kyst blev ramt af en tsunami den 11. marts 2011 forårsaget af et kraftigt jordskælv.

Tsunamien udslettede flere end 260 byer og skyllede også ind over Fukushima-atomkraftværket, så tre af værkets reaktorer nedsmeltede.

Det medførte et radioaktivt udslip, og flere end 100.000 indbyggere blev evakueret fra deres hjem i regionen for at undgå at blive udsat for radioaktivitet.

Tokyo Electric Power Co. oplyser, at arbejdere er begyndt at fjerne de første af i alt 566 brugte og ubrugte brændstofenheder. Brændstoffet er opbevaret i nedkølingstank nummer tre tæt ved en af de nedsmeltede reaktorer.

Det bliver set som en milepæl i oprydningsarbejdet, at operatøren er begyndt at fjerne brændstof fra stedet.

Det er yderst vigtigt, at brændstoffet bliver flyttet til sikre opbevaringstanke for at undgå endnu en katastrofe i tilfælde af eksempelvis et nyt jordskælv.

Ifølge Tepco vil det tage to år at fjerne brændstoffet fra tank nummer tre. Derefter følger den store udfordring med at fjerne det smeltede brændstof inde fra selve reaktorerne.

Arbejdet med at fjerne brændstof fra nedkølingstankene er blevet forsinket med fem år. Det skyldes blandt andet flere uheld, høj strålingsaktivitet samt radioaktivt affald fra en eksplosion.

Hele arbejdet med at flytte brændstoffet foregår under vand for at undgå udslip af stråling.

Arbejdet udføres af en kran. Den styres fra et kontrolrum cirka 500 meter væk, fordi der fortsat er høje strålingsniveauer inde i reaktorbygningen, der huser nedkølingstankene.

Fukushima-ulykken regnes for at være den værste ulykke på et atomkraftværk siden katastrofen ved det ukrainske kernekraftværk Tjernobyl i 1986.

Et sted mellem 15.000 og 20.000 personer mistede livet i forbindelse med Fukushima-ulykken. Tidligere er det blevet anslået, at oprydningsarbejdet på og omkring atomkraftværket kan tage op til 40 år.