Opfordrer til snigmord på Putin

'Der er kun et folk, der kan ordne dette, og det er russerne.'

Den republikanske amerikanske senator Lindsey Graham meddeler på sin Twitter, at den eneste måde at ende konflikten med Rusland på, er at snigmyrde Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det skete som reaktion på, at russiske tropper har beskudt atomkraftværket Zaporizizja.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Fredag morgen stod atomkraftværket i brand.

Efterspørger en snigmorder

På Twitter sammenligner Lindsey Graham Vladimir Putin med Julius Cæsar og Adolf Hitler gennem historiske referencer til Marcus Brutus, der var med til at planlægge mordet på Julius Cæsar, og oberst Claus von Stauffenberg, der forsøgte at myrde Hitler, men fejlede.

'Er der en Brutus i Rusland? Er der en mere succesfuld oberst Stauffenberg i det russiske militær?' skriver Graham.

'Den eneste måde at slutte dette på er, at nogen fjerner denne mand.'

'Du vil gøre din land - og verden - en stor tjeneste,' skriver Graham, inden han giver sin analyse i et nyt tweet.

'Der er kun et folk, der kan ordne dette, og det er russerne. Nemt at sige, svært at gøre. Medmindre du vil leve i mørke resten dit liv, være isoleret fra resten af verden i fattigdom og leve i mørke, bliver du nødt til at handle.'