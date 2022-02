Opfordring til ukrainere: Hjælp med at sende russerne til helvede

Ukrainerne tager alternative metoder i brug i kampen mod invasionen fra Rusland. Nu opfordrer vejdirektoratet i landet til, at man fjerner alle skilte for at forvirre russerne

I krig og kærlighed gælder alle kneb som bekendt. Og ukrainerne har flere kreative kneb i værktøjskassen mod den russiske invasion.

På Facebook opfordrer det ukrainske vejdirektorat, Ukravtodor, til, at man piller vejskilte ned i Ukraine.

'Fjenden har frygtelig forbindelse. De ved ikke, hvordan de skal navigere i terrænet. Lad os hjælpe dem med at komme direkte til helvede,' skriver direktoratet i beskeden.

Direktoratet skriver, at første prioriteten er, at man får fjernet byskilte, der kan hjælpe russerne med at fastslå, hvor de befinder sig.

Tiltaget er bare et blandt mange, den civile befolkning i Ukraine har taget i brug for at bekæmpe invasionen fra Rusland.

Flere medier melder om et stort antal civile, der melder sig til at kæmpe. Nogle steder er der ikke våben nok til alle de frivillige.

Billeder fra Kiev og andre ukrainske byer viser angiveligt civile, unge som gamle, der er i gang med at lave molotov-cocktails til bekæmpelsen af det russiske militær.