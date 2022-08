Opfyldning af Tysklands gaslagre er foran tidsplan

Til trods for et betydeligt fald i leverancerne af gas fra Rusland er gaslagrene i Tyskland fyldt op med over 75 procent af kapaciteten.

Foreløbige tal fra europæiske gasoperatører lørdag viser, at lagrene er 75,4 procent fyldt. Det er cirka to uger tidligere end forventet.

Det skyldes et lavt forbrug af gas denne sommer samt en stor import af gas fra det 'nordvestlige Europa', skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Efter Rusland er Norge den største leverandør af naturgas til EU, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Den tyske forbundsregering har et mål om, at gaslagrene skal være næsten fyldte, inden vinteren sætter ind, og fyringssæsonen for alvor begynder.

Det sker for at være forberedt på et muligt totalt stop for gas fra Rusland.

Efter Ruslands angreb på Ukraine har Vesten indført sanktioner mod Rusland, der har svaret igen ved at skrue ned for leverancerne af gas.

1. oktober skal lagrene være mindst 85 procent fyldt op, og 1. november mindst 95 procent.

En fyldningsgrad på 95 procent udgør omtrent samme mængde gas, som Tyskland brugte i januar og februar i år, skriver dpa.

Tyskland og de øvrige lande i EU blev i slutningen af juli enige om at sænke deres gasforbrug med 15 procent for perioden fra 1. august til udgangen af marts næste år.

Aftalen blev indgået, efter at det russiske gasselskab Gazprom havde meddelt, at det ville reducere leverancerne af gas via rørledningen Nord Stream 1 til 20 procent af kapaciteten.

Tyskland er storforbruger af gas til sin industri og til private. 55 procent af forsyningen kommer normalt fra Rusland.

I lighed med række andre europæiske lande vil Tyskland mindske sin afhængighed af russisk gas og søge andre energikilder.