Opgør efter katastrofe: Blokerer vejen

Lokale kræfter på den græske ø Lesbos vil gøre alt for, at Moria-flygtningelejren ikke genopføres af de græske myndigheder

Det tidligere ferieparadis Lesbos var natten til onsdag ramme for infernalske scener, da store dele af flygtningelejren Moria gik op i flammer.

Samtidig med, at myndighederne river sig i håret over, hvad de skal stille op med de 12.000 flygtninge, der nu er blevet hjemløse, har lokale kræfter på øen taget kampen op og forsøger nu at blokerer indfaldsvejene til den nedbrændte lejr.

Ifølge VG der er til stede på den katastroferamte ø sker det for at forhindre at den lejren genopføres.

VG's billeder fra Lesbos viser, hvordan de lokale beboere på øen blokerer indfaldsvejen til den nedbrændte flygtningelejr med to enorme entreprenørmaskiner.

Ødelæggelserne er massive. Store dele af flygtningelejren er brændt ned. Foto: Reuters / Alkis Konstantinidis / Ritzau Scanpix

- Jeg kalder den et monster, fordi det er blevet sagt, at lejren havde kapacitet til 2000 mennesker, men der boede 12.000 mennesker i lejren. Nu er de spredt for alle vinde i områdets olivenlunde med dårlig hygiegne. Specielt med tanke på coronapandemien er det et stort problem, siger lokalpolitiker Stratis Kytelis til VG.

- De lokale har åbnet deres hjerte, givet deres ejendom og redde liv, men nu er grænsen nået.

Foto: Migranter flygter fra flammerne. ANGELOS TZORTZINIS / AFP /Ritzau Scanpix

Frygter corona

Efter branden strejfede tusindvis hjemløse af migranter rundt på øen, da de var flygtet fra Moria-lejren, hvor der bor over 12.000 personer.

En højtstående græsk embedsmand siger, at Moria-lejren 'formentligt er blevet totalt ødelagt'.

Athen erklærede øen i kriseberedskab og sendte politiforstærkninger til øen, som ligger ud for Tyrkiet.

Grækenlands vicemigrationsminister, George Koumoutsakos, siger, at 3000 af Moria-lejrens beboere vil blive midlertidigt indkvarteret i telte, mens der søges efter alternativ indkvartering.