Ophedet diskussion: Skal kvinder i militæret?

I dokumentar-serien 'Den kvindelige bataljon' får man et unikt indblik i, hvordan dagligdagen for en flok russiske kvinder i militæret er

Vladimir Putin er kendt for sin forkærlighed for machokultur og et stærkt militær.

Det er derfor lidt usædvanligt, at et medie har fået adgang til den kvindelige bataljon i Rusland, hvor man som seer får et indblik i livet i og omkring de russiske kvinder i militæret.

Faldskærmsudspring, morgentræning og professionelt fotoshoot er nogle af de ting, man oplever pigerne beskæftige sig med. Noget i forbindelse med militæret - andet privat arrangerede gimmicks af pigerne selv.

Ophedet diskussion

I et af afsnittene tager stemningen i løbet af undervisningen en drejning, da underviseren åbner snakken om kvinder i militæret. Han nævner, at der er snak om en ny lov, der gøre det muligt for kvinder at komme i militæret på lige fod med mænd fra de er 18 år. Han understreger hurtigt, at det ikke skal være som i Israel, hvor det er obligatorisk for begge køn.

Instruktør Vladimir Gerasimenko ved ikke, at han er ved at åbne op for den helt store diskussion.

- Jeg synes, det er godt. Det skal tage både mænd og kvinder i hæren, siger Evgenia Nizhnikova, der er kadet.

- Har du tabt kasketten?, spørger Ekaterina Shchedrina, der er en af Evgenias medstuderende.

- Jeg synes, det er rimeligt. Alle skal betale lidt tilbage. Det er vores pligt. Så du mener, at kun mænd er i stand til at gøre det?, lyder det spørgende fra Evgenia.

- Kvinder føder børn. Hun holder befolkningstallet oppe i sit land, spøger Ekaterina tilbage.

- Og hvad så? Jeg synes, vi skal bevæge os fremad, lyder det fra Evgenia, der tydeligt bliver irriteret over venindens indstilling.

