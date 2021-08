Opjusterer dødstal i Kabul: Mindst 20 døde ved lufthavn

Mindst 20 personer er døde i eller omkring lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul, de sidste syv dage.

Det siger en diplomat fra Nato ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mængden af desperate mennesker, der forsøger at komme til lufthavnen i Kabul i håbet om at komme ud af Afganistan, er vokset og vokset den seneste uge. Vidner beretter om kaotiske scener i lufthavnen, hvor flere er blevet mast ihjel.

Søndag meldte det britiske militær ud, at flere dødsfald sker som følge af trampe- og maseskader, efter Taliban-kæmpere har affyret skud op i luften for at skræmme de desperate civile, der forsøger at flygte ud af lande

Det enorme kaos ved lufthavnen har gjort det aldeles kompliceret for flere lande at udføre evakueringer, og flere fly er nu begyndt at tage særlige forholdsregler. Flere amerikanske fly er begyndt at lande med et hurtigt, skarpt dyk, ligesom man gør i visse kampsituationer. De affyrer også raketblus for at undgå eventuelle varmesøgende missiler. Det beretter nyhedsbureauet AP

Menneskemængden kan være et terrormål

Amerikanerne frygter, at den enorme menneskemængde er med til at skabe et terrormål for Islamisk Stat og andre terrororganisationer i Afghanistan. Det skriver CNN.

Det har fået dem til at udstede en sikkerhedsadvarsel, der fraråder amerikanske statsborgere at rejse til lufthavnen i Kabul.

Embedsmænd har afvist at give yderligere informationer om sikkerhedstruslen fra Islamisk Stat, men de beskriver den som markant. De melder samtidig, at der ikke har været nogle bekræftede angreb endnu fra de militante bevægelser, der tidligere har kæmpet mod Taliban.