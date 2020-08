Opjusterer dødstallet

Mindst 135 er døde, og ikke under 5000 er sårede.

Det er den seneste status fra den libanesiske sundhedsminister, der advarer om, at tallene kan blive endnu højere, da mange stadig er savnede.

Mange er stadig savnede, lyder det fra myndighederne i Beirut. Foto: Ritzau Scanpix

Eksplosionen skete tirsdag eftermiddag på havnen i Beirut, og den var - ifølge Libanons præsident, Michel Aoun - forårsaget af antændelse af ikke mindre end 2750 tons ammonium nitrat, der normalt bruges i gødning og som sprængstof i bomber.

Den enorme mængde ammoniumnitrat var opbevaret usikret i en lagerhal, hvor den havde været i seks år.

Grunden til, at det højeksplosive stof var opbevaret der, er en bureaukratisk strid. Ifølge Al-Jazeera ankom et russisk skib - under moldovinsk flag - i 2014 til Beirut med stoffet ombord.

Store dele af Beirut er jævnet med jorden efter den enorme eksplosion. Foto: Ritzau Scanpix

På grund motorproblemer var skibet tvunget til at gå i havn i Beirut på den ellers planlagte rute til Mozambique. Her blev der af en ukendt grund udstedt en retskendelse, der betød, at stoffet blev i havnen i Beirut.

Tidligere på dagen onsdag erklærede præsidenten to ugers undtagelsestilstand i Beirut.