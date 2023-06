Oprørsgruppe dræber sudansk guvernør efter anklager om folkedrab

Khamis Abbakar, guvernøren i den vestsudanske delstat Vestdarfur, er blevet dræbt af den paramilitære gruppe Rapid Support Forces (RSF).

Det oplyser to regeringskilder til nyhedsbureauet Reuters.

Abbakar har tidligere beskyldt RSF og andre militære grupper, som er allieret med oprørerne, for folkedrab.

Dødelige kampe i det nordøstlige afrikanske land brød ud i midten af april, da en magtkamp blev optrappet mellem hærchefen Abdel Fattah al-Burhan, som er Sudans de facto leder, og hans tidligere næstkommanderende Mohamed Hamdan Dagalo, som leder RSF.

Flere end 1800 mennesker er indtil nu blevet dræbt, rapporterer The Armed Conflict Location og Event Data Project.

Næsten to millioner indbyggere er drevet på flugt væk fra deres hjem. Omkring en halv million er flygtet til nabolandene.

RSF blev ifølge mediet The Guardian etableret af Sudans tidligere leder Omar al-Bashir for at stoppe et oprør i den vestlige Darfur-provins for mere end to årtier siden.

Gruppen er siden blevet kendt for sine meget voldsomme metoder. Det er Mohamed Hamdan Dagalo, som står i spidsen for gruppen.

Siden slutningen af 2020 har landene på Afrikas Horn - Djibouti, Etiopien, Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan og Sydsudan - desuden lidt under den værste tørke i regionen i 40 år.

Kampene har forpurret bestræbelser på at få indsat et civile styre i Sudan, som blev rystet af et kup udført af Mohamed Hamdan Dagalo og Abdel Fattah al-Burhan, inden de indledte deres magtkamp.

Udviklingen forhindrer også koordineringerne af international nødhjælp til omkring 25 millioner indbyggere.

Mere end 23,5 millioner mennesker lever med et højt niveau af fødevareusikkerhed i Etiopien, Kenya og Somalia ifølge FN's kontor for koordinering af humanitære anliggender (OCHA).