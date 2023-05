Opsigtsvækkende anklage: Planlægger kup mod Putin

En russisk militærblogger anklager angiveligt Wagner-gruppens leder for at planlægge et kup mod Putin

Der bliver kastet med alvorlige anklager internt i Rusland.

Den russiske militærblogger Igor Girkin, som har en baggrund hos efterretningstjenesten FSB og som officer i militæret, anklager nu lederen af den berygtede Wagner-gruppe, Yevgeny Prigosjin, for at planlægge et kup mod Ruslands øverste ledelse.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) i en dugfrisk opdatering fra krigen.

Advarer mod 'mytteri'

'Girkin anklager åbent Prigosjin for at planlægge et kup midt i den kommende ukrainske modoffensiv og for løbende at overtræde censurlove og miskreditere den russiske hær og militærkommando.'

'Girkin advarer om "mytteri", hvis Prigosjin får "lov" til at lede Wagner-gruppen,' skriver tænketanken.

Anklagerne fra Igor Girkin kommer i kølvandet på, at Yevgeny Prigosjin har beordret sine styrker til at trække sig tilbage fra frontlinjen til baser dybt inde i Rusland, mens en ukrainsk modoffensiv kan ske når som helst.

Jevgenij Prigozjin fortalte torsdag, at Wagner-gruppen har påbegyndt sin retræte fra Bakhmut Prigosjin påstod i sidste uge, at Wagner-gruppen vil trække sig.

Han fremhæver desuden, at ingen i Wagner-gruppen har aflagt ed på, at de ikke vil kæmpe mod Rusland eller dets militær.

Søger politisk indflydelse

Igor Girkin kritiserer også, at den russiske militærkommando ikke har taget fat på Yevgeny Prigosjins konflikt med det russiske forsvarsministerium, hvor Prigosjin blandt andet har anklaget forsvarsministeriet for ikke at levere ammunition til Wagner-soldaterne ved fronten.

I forlængelse af det advarer han imod, at Wagner-lederen er ved at 'opsluge' russiske militærembedsmænd, fordi han søger mere politisk indflydelse.