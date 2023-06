Opsigtsvækkende: - De indrømmer

Det er uundgåeligt, at det vil slippe ud, at Wagnergruppen har gang i noget på russisk jord, og derfor vælger russiske myndigheder - ganske opsigtsvækkende - at anerkende, at et oprør er igang i landet

Det var uundgåeligt, at det ville slippe ud, at Wagnergruppen havde gang i noget på russisk jord, og derfor valgte russiske myndigheder - ganske opsigtsvækkende - at anerkende, at et oprør var i gang i landet

- De indrømmer, at der sker et bevæbnet oprør internt i Rusland.

Sådan lyder det fra Yevgeniy Golovchenko, der er adjunkt på statskundskab og SODAS på Københavns Universitet, hvor han forsker i propaganda og misinformation.

Konflikten mellem Wagner-gruppen og Ruslands regering i Kreml har været ganske usædvanlig, fordi myndigheder og medier anerkender et kontroltab.

- Hvis noget ikke gavner staten eller tegner staten som værende svag eller Rusland som et land, der taber, bliver det som regel enten tysset ned eller framet på en måde, som gavner staten alligevel, forklarer Yevgeniy Golovchenko.

- Men her har vi altså meget hurtige udmeldinger fra russiske myndigheder gennem officielle kanaler.

Han henviser blandt andet til Putins tale lørdag morgen, samt at folk blev bedt om at holde sig væk fra motorvejen M4, borgmesteren i Moskva sagde, at der var iværksat antiterrorhandlinger, og at guvernøren i Rostov-regionen bad folk om at holde sig væk fra centrum af byen Rostov - alt sammen videreformidlet gennem statskontrollerede medier.

Ikke til at stole på

Godt nok har myndighederne været mere åbenmundede end normalt, men der er tale om en krigssituation, understreger Yevgeniy Golovchenko, og man skal være varsom med at stole på, hvad der bliver sagt.

- Kreml er på ingen måder en troværdig kilde, så især alt, hvad der siges fra de russiske myndigheder, skal tages med et gran salt, men det gælder selvfølgelig ikke kun Kreml.

- Ligesom med alle kilder skal det, Prigozjin siger, tages med forbehold, og det, der blandt andet gør, at han kommer i ballade, er, at han kritiserer de russiske myndigheder og mere eller mindre gentager ting, som er verificeret.

Særligt en bemærkning, der faldt for et par uger siden, har Yevgeniy Golovchenko bidt mærke i.

- Kyrylo Budanov, lederen af den ukrainske efterretningstjeneste, har sagt i en slags joke, at det mest skræmmende ved Prigozjin er, at han for det meste taler sandt.