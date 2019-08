Optrapper årelang konflikt: Pakistan stopper handel med Indien

Indiens militær nedskød onsdag mindst et af Pakistans fly, og mistede angiveligt samtidig selv et kampfly i en eskalerende konflikt mellem de to nabolande.

Herunder fakta om Kashmir-konflikten:

* Indien og Pakistan har siden de opnåede selvstændighed i 1947 ligget i konflikt om Kashmir. Området udløste regulære krige mellem de to lande i 1947, i 1965 og i 1999.

* Det hinduistiske Indien kontrollerer to tredjedele af det bjergrige område. Både i den indiske og den pakistanske del er et stort flertal af indbyggerne muslimer. Der bor i alt omkring 11 millioner mennesker i regionen.

* Siden 1989 har der været et oprør i gang i den indisk-styrede del af Kashmir.Mere end 47.000 mennesker har mistet livet, mens omkring 10.000 er blevet bortført. Indien anklager Pakistan for at støtte oprøret og drive træningslejre for muslimske oprørere.

* India og Pakistan blev i 2003 enige om en våbenhvile, men fredsprocessen har stået i stampe i årevis - navnlig efter et blodigt angreb i Mumbai i 2008. Pakistanske ekstremister har fået skylden for massakren på 164 mennesker i den indiske storby.

* De to atommagter gør begge krav på Kashmir. En FN-resolution fra 1948 fastslår, at der skal holdes en folkeafstemning om Kashmirs fremtid, men den har endnu ikke fundet sted.

* Mange ønsker, at Kashmir skal være selvstændigt.

* En del af Kashmir, det stort set ubeboede området Aksai Chin, er kontrolleret af Kina.

Kilde: Ritzau