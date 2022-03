Ordkrig optrappes: Russisk styre kalder Vesten forbryderisk

Talspersoner for det russiske styre siger torsdag, at præsident Vladimir Putin er 'en meget klog og kultiveret international leder', og at præsident Joe Bidens udtalelse om, at han er en krigsforbryder, er utilgivelig.

Næstformanden for Ruslands Sikkerhedsråd, Dmitrij Medvedev, siger samtidig, at Vesten har handlet på en 'foragtelig, forbryderisk og amoralsk måde' i forhold til Rusland.

Der har været tiltagende kritik i Rusland af krigen i Ukraine. Men til det siger den officielle pressetalsmand for det russiske styre i Kreml, Dmitrij Peskov, at mange russere har vist sig at være 'forrædere'.

Han henviser til russere, som har sagt deres stillinger op og har forladt landet.

- I svære tider er der mange mennesker, som viser deres sande karakter. Virkelig mange mennesker viser sig at være, hvad vi i Rusland kalder forrædere, siger Peskov.

Han gør det også klart, at Kreml afviser at adlyde en ordre fra FN's Internationale Domstol om at stoppe den militære offensiv i nabolandet Ukraine.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, siger omvendt, at alle i Rusland må vide, at Putin er skyld i russiske soldaters død i Ukraine.

Og USA's præsident, Joe Biden, har tidligere sagt følgende om Putin:

- Jeg synes, han er en krigsforbryder.

Ifølge britiske efterretningsoplysninger torsdag er den russiske invasion næsten gået i stå. Men russerne siger, at alting går efter planen.

Forhandlinger mellem parterne fortsætter via et videolink, og Moskva siger, at landet lægger 'kolossal energi' ind i forhandlingerne. Frankrigs udenrigsministerium beskylder derimod russerne for at forhandle på skrømt.

Det franske nyhedsbureau AFP skriver torsdag om fem scenarier for udviklingen af konflikten.

Det første er en langvarig militær konflikt uden afgørende udvikling.

De næste er en fredsaftale med støtte fra begge sider. Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, sagde onsdag, at parterne var tæt på enighed om en aftale, hvor Ukraine erklærer sig neutralt efter svensk forbillede.

Ukraine har dog afvist et russisk forslag om neutralitet efter svensk model. Landet kræver sikkerhed garanteret af internationale styrker.

Tredje scenarium er ændringer af magten i Moskva. Her er tusindvis af krigsmodstandere anholdt, og der er tegn på splittelse i den regerende elite. Nogle oligarker, parlamentsmedlemmer og den private oliegruppe Lukoil har opfordret til våbenhvile og et stop for kampe.

Fjerde scenarium er militær succes for Rusland. Det vil være i kraft af landets våben, fly og artilleri, selv om det er berettet, at de russiske styrker synes at have logistiske problemer og en lavere kampmoral.

Det sidste scenarium er en eskalerende konflikt, som spreder sig ud over Ukraines grænser. Flere analytikere har advaret om, at provokationer kan udløse en mere omfattende krig.