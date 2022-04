Organisationer: Der sker etnisk udrensning i Etiopien

Væbnede styrker fra Etiopiens Amhara-region har udført etnisk udrensning af befolkningen i Tigray-regionen.

Det skriver menneskerettighedsorganisationerne Amnesty og Human Rights Watch (HRW) i en rapport.

Overgreb fra embedsfolk, specialstyrker og militser fra Amhara mod befolkningen i Tigray er desuden krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden ifølge rapporten.

Etiopiens militær beskyldes også for at medvirke til dette.

- Siden november 2020 har embedsmænd og sikkerhedsstyrker fra Amhara været i gang med en ubarmhjertig kampagne af etnisk udrensning for at tvinge tigrayanere i det vestlige Tigray væk fra deres hjem, siger Kenneth Roth, HRW's direktør.

Til Reuters siger en talsmand for Amharas regering, at anklagerne om overgreb og etnisk udrensning er 'løgne' og 'fabrikerede' nyheder.

Fra de to organisationer lyder det, at styrker fra Tigray også har begået overgreb, men det var ikke fokuspunktet for rapporten.

Rapporten er baseret på 427 interviews med overlevende, familiemedlemmer og øjenvidner.

I november 2020 brød en voldelig konflikt ud mellem den etiopiske regering og oprørsgruppen Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF).

Dengang sendte Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, regeringsstyrker ind i den nordlige Tigray-region.

Han og mange andre troede, at oprørerne ville blive nedkæmpet hurtigt. Men TPLF ydede sammen med allierede grupper uventet stærk modstand.

Tusinder er blevet dræbt, og mange flere er blevet tvunget ud i desperate situationer som flygtninge i det store østafrikanske land.

Ifølge FN er ni millioner mennesker i det nordlige Etiopien afhængige af humanitær fødevarehjælp.

I slutningen af marts blev der erklæret våbenhvile i Tigray, så folk i regionen kunne få mulighed for at modtage akut humanitær hjælp.

TPLF væltede i 1991 det daværende marxistiske regime og styrede landet frem til 2018, da Abiy Ahmed overtog magten.

Spændinger tog til i 2020, da TPLF beskyldte premierministeren for at have undergravet føderale love i landet, som sikrede et udstrakt selvstyre.