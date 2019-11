Otte dræbt og over 100 sårede i Bolivia

Urolighederne i Bolivia fortsætter. Her er otte personer blevet dræbt, og 100 personer er sårede som en konsekvens af urolighederne i landet.

Ifølge nyhedsbereauet Reuters har der fredag været voldsomme kampe i Bolivia mellem støttere af den afgående præsident Evo Morales. Det har ifølge Reuters medført, at otte personer er blevet efterladt døde, mens flere end hundred personer er sårede.

Bolivia har gennem en længere periode været plaget af voldsomme politiske uroligheder, hvilket forleden medførte, at Evo Morales gik af som præsident i landet.

Myndinghederne i Bolivia melder, at det officielle dødstal efter urolighederne nu oppe på 19 personer, siden der blev afholdt valg 20. oktober.

Situationen i landet er også kritisk, fortæller ombudsmand i Bolivia Nelson Cox til Reuters.

- Vi samarbejder i høj grad med de nationale myndigheders kontor for at udarbejde undersøgelser, der kan afgøre dødsårsagen og samtidig sørge for retfærdighed for disse ofre, siger Nelson Cox ifølge Reuters.

Det er især i Bolivias hovedstad, La Paz, at urolighederne har været mange, og der er fortsat store demonstrationer i den bolivianske hovedstad.

