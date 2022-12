Otte er anholdt for at stjæle Banksy-værk i Ukraine

Politi i Ukraine har anholdt otte personer, som er mistænkt for at have stjålet et maleri af graffitikunstneren Banksy.

Værket var opført på muren af et ødelagt hus i Hostomel, der er en forstad til Ukraines hovedstad, Kyiv.

- En gruppe mennesker forsøgte at stjæle et murmaleri af Banksy. De skar værket ud fra muren på et hus, der var ødelagt af russerne, skriver guvernøren i Kyiv, Oleksij Kuleba, i en meddelelse på beskedtjenesten Telegram.

- Flere personer blev anholdt på stedet, tilføjer han.

Politichefen i Kyiv oplyser, at de otte personer, der mistænkes for at have været involveret i tyveriet af det værdifulde graffitimaleri, er mellem 27 og 60 år.

De otte bor i Kyiv eller i byen Tjerkasy, der ligger omkring 200 kilometer sydøst for hovedstaden.

Maleriet forestiller en person klædt i morgenkåbe og med gasmaske for ansigtet. I hænderne holder vedkommende en ildslukker.

Det var malet ved et vindue, der er sort af sod efter en brand som følge af et russisk angreb.

Maleriet er i god behold og er nu i myndighedernes varetægt, oplyser Kyivs guvernør.

I samme område er der flere andre murmalerier, som menes at være lavet af Banksy. De er nu under politibeskyttelse, oplyser Kuleba.

Den britiske graffitikunstner, som i årtier har formået at holde sin identitet hemmelig, offentliggjorde i november fotos af en række værker, han har malet i området omkring Kyiv.

Hostomel og en anden forstad, Borodjanka, er begge blevet hårdt ramt af russiske angreb.