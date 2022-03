Otte FN-soldater omkommer i helikopterstyrt i DR Congo

Otte medlemmer af FN's fredsbevarende styrker blev tirsdag dræbt, da deres helikopter styrtede ned i den urohærgede østlige del af Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo).

De dræbte er seks pakistanere, en russer og en serber.

Det oplyser FN og pakistanske embedsmænd.

- Mens de var på en rekognosceringsmission i DR Congo, styrtede deres Puma-helikopter ned. Den præcise årsag til styrtet er endnu ikke fastslået, oplyser det pakistanske militær.

En talsmand for FN-generalsekretær António Guterres bekræfter styrtet og nationaliteten på alle otte ofre.

Pakistans premierminister, Imran Khan, er i 'dyb chok og sorg', oplyser hans kontor.

Det tilføjes, at premierministeren hylder de pakistanske styrkers globale fredsindsats.

Ifølge congolesiske militærmyndigheder i provinsen Nord-Kivu var det M23-oprørere, der skød helikopteren ned.

Oprørsgruppen benægter dog dette og siger i stedet, at det congolesiske militær er ansvarlig for styrtet.

Tidligere tirsdag oplyste FN-missionen i DR Congo Monusco, at den havde mistet kontakten til en af dens helikoptere i Rutshuru-regionen i Nord-Kivu. Her kæmper congolesiske styrker mod M23-oprørere.

Hæren i DR Congo har udtrykkeligt anklaget Rwanda for at støtte et væbnet oprør i den østlige del af det centralafrikanske land.

Der har i årtier været mistillid mellem DR Congo og Rwanda.

Mandag udsendte en talsmand for guvernøren i Nord-Kivu en erklæring, hvor han udtalte, at M23 'støttet af Rwandas forsvarsstyrke (RDF) har udført angreb' på hæren.

Regeringen i Rwanda har afvist anklagerne.

Oprørsgruppen M23 blev besejret af DR Congos hær i 2013, men dukkede op igen i november sidste år.