Otte personer dræbt i jordskælv

To jordskælv har lørdag morgen ramt en gruppe øer i det nordlige Filippinerne med få timers mellemrum.Dødstal opjusteret fra syv til otte i rubrik og afsnit to

Dødstallet stiger, efter at to jordskælv har ramt Filippinerne lørdag morgen.

Otte mennesker er bekræftet døde, mens 60 andre er kvæstede.

Ifølge Filippinernes Institut for Vulkanologi og Seismologi (Phivolcs) ramte det første skælv, der havde en beregnet størrelse på 5,4, klokken 04.16 lokal tid 12 kilometer nordøst for landsbyen Itbayat.

Itbayat ligger i provinsen Batanes knap 700 kilometer nord for hovedstaden Manila.

Omkring tre timer senere ramte et endnu kraftigere skælv med en beregnet størrelse på 5,9 21 kilometer nordøst for Itbayat, oplyser Phivolcs.

USA's geologiske overvågningscenter, USGS, bekræfter størrelsen på de to skælv.

Jordskælvene har ødelagt mange huse og bygninger i området, herunder en 131 år gammel kirke.

Det oplyser lederen af redningsarbejdet, Roldan Esdicul.

Han fortæller videre, at samtlige over 1000 indbyggere i Itbayat er blevet evakueret af frygt for efterskælv.

- Vi oplever efterskælv hver anden time, og det er sikrest for alle at være uden for deres huse, siger han til radiostationen DZMM.

- Flere af de dræbte sov, da skælvet ramte, og blev begravet under murbrokkerne, da deres huse kollapsede, tilføjer han.

Filippinerne ligger på den 40.000 kilometer lange såkaldte ildring, som er betegnelsen for det bælte af vulkaner, der ligger rundt langs de asiatiske og amerikanske stillehavskyster.

Langs ringen udløses omkring 90 procent af alle verdens jordskælv. De opstår, når en kontinentalplade bevæger sig ind under en anden.

Det sidste store jordskælv, der ramte Filippinerne, var i oktober 2013. Det havde en beregnet størrelse på 7,1 og dræbte flere end 220 mennesker.