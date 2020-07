Otte personer frygtes dræbt i flykollision i USA

Otte personer frygtes dræbt i en kollision mellem to fly over søen Coeur d'Alene i Idaho i USA.

Det oplyser politikommissær i distriktet Kootenai Ryan Higgins til det amerikanske medie CNN.

Anmeldelsen om kollisionen kom omkring klokken 14.20 søndag lokal tid, siger Ryan Higgins til mediet.

To lig blev bjerget, før de to fly sank i søen efter kollisionen. Derudover savnes seks andre personer, som politiet frygter er døde.

Ifølge politiet er der både børn og voksne blandt de døde.

Politiet siger til CNN, at det stadig er ved at undersøge omstændighederne bag kollisionen.

De to fly ligger på 38 meters dybde og bliver bjærget mandag eller tirsdag.

Et af flyene var et Cessna 206, oplyser en talsmand for USA's luftfartsadministration (FAA) til CNN.