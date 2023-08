Otteårig dreng dræbt af missil

Et russisk missil har fredag angiveligt dræbt et barn i det vestlige Ukraine. Missilet slog ned i en by langt fra fronten

En otteårig dreng har fredag mistet livet efter et russisk missilangreb i det vestlige Ukraine.

Det skriver Reuters.

Drengen blev angiveligt hastet til hospitalet, men døde senere af sine kvæstelser, beretter ukrainske myndigheder.

Flere andre blev såret ved angrebet, hvor et russisk missil ramte tæt på en families hjem ved byen Kolomyia, der ligger omkring 100 kilometer nord for grænsen til Rumænien.

De øvrige missiler ramte et område tæt på en militær flyveplads nær byen.

Rusland har ikke officielt bekræftet angrebet.

Rammer civile langt fra fronten

Et af de andre missiler blev skudt ned tæt på Kiev. Flere Nato-lande har leveret avancerede missilforsvars-systemer til Ukraine for at hjælpe dem med at forsvare sig mod russiske missil- og droneangreb.

Missilerne var angiveligt alle på vej mod det vestlige Ukraine.

Russiske missiler har flere gange ramt byer langt fra fronten, og det har ofte forårsaget civile tab.

Rusland benægter, at de har til hensigt at ramme civile.