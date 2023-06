Over 100 nigerianske bryllupsgæster drukner i bådulykke

Mere end 100 personer er druknet i Nigeria, efter at en båd med familier på vej hjem fra et bryllup sank i en flod.

Det siger politiet og de lokale myndigheder tirsdag.

Der er fortsat ikke mange detaljer om ulykken, der fandt sted i delstaten Kwara.

Det er den seneste bådtragedie Nigeria, hvor det ikke er unormalt at både kæntrer, fordi de er overfyldte eller på grund af slappe sikkerhedsprocedurer og oversvømmelser i regnsæsonen.

I denne ulykke var båden i færd med at fragte personer i delstaten Kwara tilbage fra et bryllup i nabostaten Niger, siger det lokale politi uden at give detaljer om årsagen til ulykken.

- Indtil videre har vi 103 døde og over 100, der er blevet reddet fra bådulykken, siger talsmanden for politiet i Kwara, Okasanmi Ajayi.

- Redningsarbejdet er stadig i gang, hvilket betyder, at dødstallet sandsynligvis vil stige.

Guvernøren i Kwara, Abdulrahman Abdulrazaq, har ikke givet et officielt dødstal, men han siger, at ofrene var på vej hjem fra et bryllup i Kwaras Patigi-distrikt.

- Guvernøren er ked af at modtage meldinger om bådulykken, der involverer adskillige mennesker, især indbyggere fra Ebu, Dzakan, Kpada, Kuchalu og Sampi, lyder det i en udtalelse fra guvernøren.

- Guvernøren sine dybfølte kondolencer til menneskerne i disse lokalsamfund.

I maj druknede 15 børn, mens 25 andre blev meldt savnede, efter at deres overfyldte båd kæntrede i den nordvestlige del af delstaten Sokoto, mens de var i gang med at hente brænde.

Næsten et år tidligere druknede 29 børn fra en nærliggende landsby i den samme flod, mens de også var ude for at hente brænde.

Under en enorm oversvømmelse under regnsæson i december sidste år druknede mindst 76 personer, da deres båd sank i en oversvømmet flod i delstaten Anambra.

På grund af dårlige veje og risiko for bortførelser langs motorveje er det normalt at transportere sig i både på floder i Nigeria.