Over 100 personer er kvæstet i kraftigt jordskælv i Japan

Over 100 personer er kvæstet efter et kraftigt jordskælv ud for Japans østkyst lørdag.

Det oplyser tv-stationen NHK søndag.

Mindst 104 er kommet til skade, men der er ingen meldinger om omkomne.

Skælvet indtraf i Fukushima-regionen og sendte kraftige rystelser gennem bygninger i regionen.

Det havde en beregnet størrelse på 7,3 og fandt sted omkring 60 kilometer under jordens overflade. Det meddeler Japans meteorologiske institut. Skælvet ramte regionen omkring klokken 15 dansk tid.

Det kunne også mærkes i hovedstaden Tokyo, der ligger flere hundrede kilometer derfra. Også her rystede og svajede bygningerne.

En stor del af det nordøstlige Japan var uden elektricitet efter skælvet. Omkring 950.000 husstande havde ingen strøm, sagde en regeringstalsmand til NHK lørdag. Søndag er strømforsyningen genoprettet til de fleste ifølge tv-stationen.

Desuden er en del af togtrafikken i det ramte område indstillet på grund af skader langs skinnelegemet.

Der er dog ikke meldinger om større skader som følge af skælvet. Der er heller ikke udsendt varsel om tsunamier.

Fukushima blev i marts 2011 ramt af et jordskælv, der lagde mange bygninger i det nordøstlige Japan i ruiner.

Skælvet udløste desuden en voldsom tsunami, der ramte et atomkraftværk i byen og førte til den værste atomkatastrofe, verden har oplevet i omkring 25 år.

Lørdagens jordskælv har ikke medført nogen uregelmæssigheder på værket i Fukushima eller andre atomkraftværker, meddeler Tokyo Electric Power Company Holdings, der ejer værket.

Jordskælv forekommer hyppigt i Japan, der er blandt verdens mest aktive seismiske områder. Omkring 20 procent af verdens jordskælv med en styrke på 6,0 eller derover finder sted i Japan.