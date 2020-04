Over 100.000 er døde i Europa under coronapandemi

Over 100.000 mennesker i Europa, der var smittet med coronavirus, er nu døde under pandemien. Det er næsten to tredjedele af det samlede, globale dødstal. Det viser en optælling foretaget af det franske nyhedsbureau AFP.

I Europa var dødstallet sent lørdag eftermiddag i alt 100.501.

Antallet af bekræftede smittetilfælde er på 1.136.672, hvilket gør Europa til det hårdest ramte kontinent af Covid-19 pandemien, som lørdag havde kostet mindst 157.163 mennesker livet på globalt plan.

De indhentede tal er fra de nationale sundhedsmyndigheder og fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Italien har flest døde i Europa med over 23.200, efterfulgt af Spanien med 20.000, Frankrig med over 19.300 og Storbritannien med omkring 15.500 døde.

I Tyskland er 4.405 døde.

I flere af de hårdt ramte lande har der været en mindre nedgang i antallet af nye dødsfald i de seneste døgn.

Worldometers oversigt var lørdag lidt lavere end det franske nyhedsbureaus beregninger med 99.162 registrerede dødsfald i Europa.

Tyrkiet bekræftede lørdag, at antallet af coronavirus-tilfælde i landet er steget til 82.329. Det siger landets sundhedsminister, Fahrettin Koca, ifølge Reuters.

Dermed er antallet af registrerede tilfælde i Tyrkiet for første gang højere end i nabolandet Iran.

I USA er omkring 38.200 døde. I Kina er tallet af døde officielt 4632.

Næsten seks ud af ti af verdens befolkning, 58 procent, har helt eller delvist fået begrænset sin bevægelsesfrihed og opholder sig nu stort set hjemme.

I midten af marts sad omkring 500 millioner hjemme. En uges tid senere, den 23. marts, var antallet øget til en milliard. Dagen efter til to milliarder og 7. april var tallet steget til fire milliarder.

Fredag holdt 4,5 milliarder mennesker i 110 lande sig stort set hjemme, viser AFP's oversigt.