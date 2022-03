Over 2000 civile meldes dræbt i Ukraine under invasion

Flere end 2000 civile er blevet dræbt under den russiske invasion, siger Ukraines udrykningstjeneste onsdag ifølge Reuters.

Landets udryknings- og nødhjælpstjenester har bidraget til at redde mere end 150 liv, skriver Interfax Ukraine.

- I løbet af syv dages krig har Rusland ødelagt hundredvis af bygninger, infrastruktur, sygehuse og børnehaver. I løbet af denne tid har mere end 2000 ukrainere mistet livet. De, som er en del af forsvaret, er ikke omfattet af dette tal, skriver beredskabstjenesten.

Sammenlagt er 874.026 mennesker flygtet fra landet, viser opgørelser fra FN's flygtningeorgan, UNCHR.

Mere end halvdelen af flygtningene - omkring 454.000, er kommet til Polen, mens mange andre er taget til Ungarn, Slovakiet, Moldavien, Rusland, Rumænien og Hviderusland.

Op mod 70.000 er taget til andre EU-lande.

UNHCR forudsiger, at over fire millioner ukrainske flygtninge får brug for hjælp og beskyttelse.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, siger, at over 1000 frivillige fra udlandet har meldt sig frivilligt til at kæmpe på Ukraines side. Det skriver Reuters.

De nye tal kommer, samtidig med at vestlige politikere advarer om, at præsident Vladimir Putins invasion af Ukraine vil blive stadig mere brutal.

Den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, sagde onsdag, at Rusland ud fra et militært synspunkt står over for store udfordringer, når dets styrker skal forsøge at indtage ukrainske storbyer. Her vil de formentligt møde modstand fra både militær og fra civile.

Samtidig vil Ukraines størrelse og store befolkning gøre en russisk besættelse overordentlig vanskelig, sagde han.

- At invadere med overvældende styrke er én ting, men at besætte et land med 44 millioner indbyggere, som yder modstand, er noget helt andet.

Der var tirsdag rapporter om, at der var anvendt klyngebomber i Kharkiv, Ukraines næststørste by efter hovedstaden Kiev.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, anvendte onsdag ordet 'krigsforbryder' om Putin.