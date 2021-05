Over 300 er såret i uro i Jerusalem

Over 300 mennesker er mandag blevet såret i sammenstød mellem israelsk politi og palæstinensiske demonstranter udenfor al-Aqsa moskéen i Jerusalem.

Ifølge Palæstinensisk Røde Halvmåne er mindst 305 palæstinensere såret. Af dem er 228 bragt til behandling på et hospital, nogle af dem i kritisk tilstand.

Israelsk politi oplyser, at 21 betjente er kommet til skade i urolighederne.

Politiet har skudt chokgranater, tåregas og gummikugler mod hundredvis af palæstinensere, der kastede sten, oplyser øjenvidner.

Den militante Hamas-bevægelse, der sidder på magten i Gazastriben, sendte mandag aften over 30 raketter mod Israel, oplyser den israelske hær.

En enkelt israeler er såret i angrebet, der også forårsagede materiel skade.

Hamas havde på forhånd truet med at optrappe konflikten, hvis israelsk politi ikke trak sig væk fra al-Aqsa senest mandag klokken 18.00 lokal tid (klokken 17.00 dansk tid).

Fra israelsk side har militæret besluttet at suspendere en stor militærøvelse for i stedet at kunne gøre klar til at gribe ind, hvis urolighederne forværres.

Det fremgår af en meddelelse fra militæret mandag.

De seneste uger har været præget af uroligheder i området Sheikh Jarrah, der ligger tæt på Jerusalems gamle bydel.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Tidligere på dagen var der voldsomme scener ved Lions Gate tæt på Tempelpladsen i Jerusalem.

Palæstinenserne har demonstreret mod de løbende konfiskationer af palæstinensiske ejendomme i Østjerusalem. Flere familier står over for at blive sat på gaden.

Mandag aften var der meldinger om en brand ved det område, hvor moskéen ligger. Men øjenvidner oplyser, at det er et træ udenfor området, der er i brand, og at der ikke er sket skade på selve moskéen.

EU's udenrigsministre har drøftet situationen på et møde mandag i Bruxelles.

- Bosættelserne er folkeretligt stridige. Det er klart og tydeligt, og det er også slået fast i FN-resolutioner. Dermed er den bosættelsespolitik ikke lovlig. Når alt det er sagt, så er det vigtigt, at parterne sætter sig sammen og finder en fredelig løsning på konflikten, og det vil jeg kraftigt opfordre til, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Urolighederne kommer samtidig med, at Israel fejrer den såkaldte Jerusalem Dag. Det er en markering af årsdagen for indtagelsen af Østjerusalem og den gamle bydel.

Israel betragter hele Jerusalem som sin hovedstad, herunder også det annekterede Østjerusalem, som palæstinenserne vil have som hovedstad i en kommende palæstinensisk stat.

- Der er ingen anden vej, end at man laver en forhandling, hvor man får to stater, der kan leve side om side. Demokratiske stater, som også er sikre stater. Det presser vi på fra i EU-kredsen, siger Kofod.

De fire medlemmer af Mellemøstkvartetten - USA, Rusland, EU og FN - udtrykker dyb bekymring over volden i Jerusalem.

FN's generalsekretær, António Guterres, har opfordret Israel til at udvise 'maksimal tilbageholdenhed'.

FN's Sikkerhedsråd skal mandag mødes for at drøfte situationen.

Urolighederne er de værste ved al-Aqsa i årevis. Moskéen på Tempelbjerget er det tredjemest hellige sted i islam efter Mekka og Medina.