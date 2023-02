Over 4.300 bekræftet døde

Dagen efter det frygtelige jordskælv i Tyrkiet fortsætter dødstallet med at stige.

Tyrkiets officielle dødstal var tidligt tirsdag morgen steget til 2.921, og yderligere 15.834 er angiveligt blevet såret.

I nabolandet Syrien er der rapporteret 1.451 dødsfald og 3.531 sårede, ifølge CNN .

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) regner fortsat med markante stigninger i dødstallene.

Hjælp fra hele verden

Der er rigtig mange lande, der allerede har sendt hjælp til de jordskælvsramte områder, skriver AP.

Flere lande var hurtigt ude at tilbyde deres hjælp til det jordskælvsramte land.

Østrig har blandt andet tilbudt at sende 84 soldater til Tyrkiet, mens Japan sender en gruppe på omkring 75 redningsarbejdere til Tyrkiet.

Russiske redningshold forbereder sig på at flyve til Syrien, hvor det russiske militær, der allerede er udstationeret i Syrien, har sendt 10 enheder bestående af 300 mennesker for at hjælpe med at fjerne murbrokker og søge efter overlevende.

Rusland har også tilbudt hjælp til Tyrkiet, hvilket landet angiveligt har taget imod.

Tjekkiet sender et hold på 68 redningsfolk, herunder brandmænd, læger, bygningsingeniører og redningshunde.

Kinas Røde Kors giver tyrkiske Røde Halvmåne og syriske Røde Halvmåne 200.000 dollars hver i kontant humanitær bistand. Tirsdag tilbød de samtidig, at de vil sende yderligere humanitær hjælp, hvis det er nødvendigt.