Over 50 dræbt ved brand i tankbil i Nigeria

Mindst 50 mennesker er omkommet i forbindelse med en brand i en tankbil i Nigeria i den centrale delstat Benue. Det oplyser en talsmand for guvernøren i området.

- En tankbil fyldt med benzin væltede i går (mandag, red.), og folk stimlede sammen for at få fat på benzin, da den brød i brand, hvorved over 50 personer blev dræbt, siger talsmanden.

Han siger, at andre blev hårdt såret og er bragt til et hospital.

Det forekommer forholdstvist ofte, at et større antal mennesker bliver dræbt eller bliver livsfarligt forbrændt ved olie- og benzinulykker i det olierige land.

I oktober blev 60 mennesker dræbt i den sydøstlige del af landet, da en olierørledning knækkede og brød i brand. Mange blev forbrændt.

En eksplosion i en tankbil skabte i 2010 en storbrand i en afrikansk landsby, hvor mange blev dræbt, da de så VM-fodbold.

Eksplosioner, som forårsages af lækket olie og benzin gennem utætheder, der er skabt af tyve, har tidligere kostet mange menneskeliv i DRCongo.