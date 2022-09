Over 700 børn er døde på centre for underernærede i Somalia

I løbet af seks måneder er hundredvis af børn døde på såkaldte ernæringscentre i Somalia.

Det oplyser FN's børneorganisation, Unicef, tirsdag.

Ernæringscentre er centre for børn, der er alvorligt underernærede eller ramt af sygdomme som mæslinger, kolera eller malaria.

Centrene er med til at give et øjebliksbillede af situationen over hele Somalia.

Meldingen kommer, dagen efter at FN mandag advarede om, at dele af Somalia står til at blive ramt af hungersnød i de kommende måneder.

En embedsmand fra en somalisk region beskriver, hvordan udsultede mennesker går lange afstande med børn på skuldrene for at flygte fra tørke og voldelige angreb fra den militante gruppe al-Shabaab. Nogle børn dør undervejs.

Afrikas Horn står over for en femte fejlslagen regnsæson i træk.

I 2011 kostede en hungersnød i Somalia mere end 250.000 mennesker livet, de fleste af dem små børn.

- Mellem januar og juli i år er omkring 730 børn bekræftet døde på mad- og ernæringscentre over hele landet. Tallet kan dog være højere, da mange dødsfald ikke bliver registreret, siger Unicefs Somalia-repræsentant, Wafaa Saeed, på et pressemøde i Genève.

Mandag oplyste FN, at dele af Somalia vil blive ramt af hungersnød mellem oktober og december, da tørken vil blive værre, mens de globale fødevarepriser stiger.

USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, siger, at USA er 'dybt bekymret over denne dystre prognose og det store behov for hjælp i hele landet og regionen'.

Sullivan opfordrer til yderligere hjælp til Somalia fra det internationale samfund.

Ifølge Ahmed Shire, der er informationsminister i delstaten Glamudug, er 210 mennesker i området døde af underernæring de seneste måneder.

- Disse mennesker kæmper med tørken, som har dræbt halvdelen af deres dyr. Al-Shabaab har stjålet resten, siger han.

Al-Shabaab er en islamistisk gruppe tilknyttet al-Qaeda.