Over 8700 er døde efter jordskælv i Tyrkiet og Syrien

Mens redningsarbejdere stadig søger efter overlevende i murbrokker, er der onsdag morgen 8700 bekræftede dødsfald efter meget voldsomme jordskælv i Tyrkiet og Syrien.

Det viser tal fra myndigheder og redningstjenester.

I alt har 6234 mistet livet i Tyrkiet, og 2470 er døde i Syrien. Antallet af omkomne er dermed oppe på 8704. Men tallene ventes at stige yderligere.

Det var mandag klokken 04.17 lokal tid, mens de fleste sov, at Tyrkiet og Syrien blev ramt af et kraftigt jordskælv, som havde en beregnet styrke på 7,8. Også flere kraftige efterskælv ramte området.

Skælvet fandt sted mellem de tyrkiske byer Gaziantep og Osmaniye - cirka 50 kilometer fra den syriske grænse. Det skete 17,9 kilometer under jordens overflade.

I to dage og to nætter har en delvist improviseret hær af redningsarbejdere arbejdet i de meget kolde temperaturer for at finde overlevende.

WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, har advaret om, at tiden er ved at løbe ud for tusindvis af sårede og for dem, der stadig frygtes at være fanget i murbrokkerne.

I Gaziantep mangler borgere nærmest alle fornødenheder, rapporterer nyhedsbureauet AFP fra byen.

Butikker er lukkede, og der er ingen varme, fordi gasforsyningen er blevet afkoblet for at undgå eksplosioner.

Det er også svært at finde benzin.

Kun bagerier er åbne, og der er køerne lange.

Nogle af de værste skader i provinsen Gaziantep - der bærer samme navn som byen - er sket i de mere afsidesliggende områder, hvor hundredvis af bygninger er kollapset.

- Gaderne er delvist ødelagte. Det er meget svært at bringe nødhjælp ud til de områder, siger Gokhan Gungor, som er kok og har meldt sig som frivillig til at dele mad ud til overlevende.

- Folk mangler vand og mad der.

Mange overlevende føler sig forladt, mens de kæmper med det kolde vejr. Flere skyndte sig ud på gaderne, da skælvet ramte, og havde end ikke tid til at tage sko på.

Tirsdag eftermiddag var redningsfolk og redningshunde fremme ved området igen.

Men det var for sent, sagde en kvinde, som ikke ønskede at stå frem med navn, til AFP. Hendes tante var stadig begravet under murbrokker.

- Vi venter nu på vores døde, sagde hun.