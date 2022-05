OVERBLIK: Amerikansk efterretningstjeneste har hjulpet med at dræbe russiske generaler

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

USA har leveret efterretningsarbejde, der har hjulpet ukrainske styrker med at dræbe mange af de russiske generaler, der er døde i Ukraine–krigen. Det skriver avisen The New York Times med henvisning til højtstående embedsmænd.

USA har angiveligt givet Ukraine detaljer om Ruslands forventede færd og nuværende lokationer. Ukraine har så brugt denne information til at udføre artilleriangreb og andre angreb, der har dræbt de russiske generaler, skriver avisen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rusland krænker finsk luftrum for anden gang

En russisk militærhelikopter har onsdag krænket Finlands luftrum, oplyser det finske forsvarsministerium ifølge The Guardian.

Hændelsen fandt sted klokken 10.40 lokal tid onsdag.

Det er den anden russiske krænkelse af det finske luftrum i år efter en tidligere krænkelse i april. Begge kommer i kølvandet på krigen i Ukraine.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Over weekenden blev flere evakueret fra stålværket Avovstal i Mariupol. Flere af dem havde været fanget under jorden i flere måneder. Scenerne var rørende da de lettede evakueret ankom til byen Zaporizhzhia. Ukraine fortæller at 101 mennesker inklusiv børn er blevet evakueret.

Yderligere 344 civile er blevet evakueret fra Mariupol

Yderligere 344 mennesker er blevet evakueret fra Mariupol under den anden evakueringsoperation i den belejrede by. Det oplyser Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ifølge avisen The Guardian.

– Anden fase af vores evakueringsoperation i Mariupol blev afsluttet i dag. 344 blev reddet fra byen og dens forstæder, siger Zelenskyj i sin daglige videotale.

Han tilføjer, at forhandlinger omkring at evakuere flere folk, der er fanget på Azovstal–stålværket, fortsætter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Biden skal tale med G7-ledere om nye sanktioner mod Rusland

USA's præsident, Joe Biden, oplyser onsdag, at han senere på ugen skal mødes med lederne af syv af verdens mest avancerede økonomier for at diskutere nye mulige sanktioner mod Rusland.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det Hvide Hus ønsker ikke at oplyse, præcist hvornår Biden skal tale med lederne af den såkaldte G7–sammenslutning, der ud over USA også tæller Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Japan, Canada og Italien.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Russerne bomber fortsat omkring stålværket Azovstal i Mariupol i Ukraine. En operation har fået 156 personer i sikkerhed fra deres underjordiske opholdssted, hvor de har opholdt sig de sidste to måneder. Se, hvordan de evakuerede reagerede efter lang tid med rystelser og mørke

Ukraine: Soldaterne på Azovstal holder stand

De ukrainske soldater på det enorme stålværk Azovstal i Mariupol holder stadig stand på trods af gentagne russiske angreb.

Det siger Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, tirsdag aften.

– Til trods for udmeldinger fra Rusland om, at Mariupol er under deres fulde kontrol, så er det ikke sandt. Azovstal, den sidste bastion for den ukrainske modstand i Mariupol, holder stadig stand siger han på Twitter ifølge CNN.

Tidligere tirsdag lød der meldinger om, at russiske styrker var trængt ind på værket. Det forlød også, at Ukraine havde mistet kontakten til de sidste soldater.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

USA lover at støtte Sverige under ansøgningsproces til Nato

USA har lovet Sverige at støtte landet i den periode, en potentiel svensk ansøgning til Nato bliver behandlet af forsvarsalliancens 30 lande.

Det siger Sveriges udenrigsminister, Ann Linde, onsdag efter et møde i Washington D.C.

– Jeg kan naturligvis ikke gå i detaljer, men jeg føler mig nu meget sikker på, at vi nu har amerikanske forsikringer, siger Linde til svensk tv efter at have mødt USA's udenrigsminister, Antony Blinken.

Både Sverige og Finland har udtrykt bekymring omkring, at de vil være sårbare over for russisk aggression, i løbet af det år det kan tage at blive godkendt af Natos medlemslande.