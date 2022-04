OVERBLIK: Amerikansk general: Konflikten kan vare flere år

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Den amerikanske hærchef Mark Milley mener, at krigen i Ukraine kan vare flere år mindst.

– Jeg ved ikke med årtier, men helt sikkert år. Jeg tror, at Nato, USA, Ukraine og alle deres allierede vil være involveret i ret lang tid, siger han ifølge avisen The Guardian.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Twitter begrænser Ruslands regerings profiler

Profiler styret af den russiske regering bliver begrænset på det sociale medie Twitter.

Det oplyser Twitter tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det betyder, at profilerne ikke længere vil blive "anbefalet" til andre brugere på Twitter. Det sker for at reducere officiel propaganda på mediet, lyder det.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Billederne fra Butja har rystet verden siden de kom frem. ADVARSEL: Voldsomme billeder.

Britisk militær: Afdøde i Butja lå i gaderne i 10 dage

Det britiske militær hævder, at satellitbilleder viser, at afdøde civile kan have ligget i gaderne i Butja allerede 21. marts.

Det skriver militæret på Twitter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

USA: Måske bare 'toppen af isbjerget'

Grusomhederne i den ukrainske by Butja kan vise sig kun at være 'toppen af isbjerget'. Det siger talskvinde i Det Hvide Hus Jen Psaki.

Russiske styrker har 'sandsynligvis også begået ugerninger' i dele af Ukraine, som endnu ikke er tilgængelige, siger hun. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Billeder fra Bujta har vist lige lig af civile, der tilsyneladende er blevet henrettet af russiske invasionsstyrker. Rusland har afvist beskyldningerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lavrov advarer imod at sabotere fredsforhandlinger med Ukraine

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, afviser, at en folkeafstemning – som Ukraine tidligere har foreslået – kan blive enden på krigen i Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Samtidig siger han, at hændelserne i den ukrainske by Butja bliver brugt til at distrahere fra forhandlingerne imellem de to lande.

Se noget af Lavrovs tale her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forsvarsminister forsvarer USA's reaktion på Ruslands invasion under høring

Under en høring i Repræsentanternes Hus' komité for væbnede styrker forsvarede forsvarsminister Lloyd Austin USA's reaktion på den russiske invasion af Ukraine.

Han blev af republikanske Matt Gaetz anklaget for, at Pentagon (USA's forsvarsministerium, red.) har overvurderet det russiske militærs styrke, skriver nyhedsbureauet Reuters.

– Er det ikke faldet dig ind, at Rusland ikke har besat Ukraine på grund af, hvad vi har gjort? Og hvad vores allierede har gjort? Har du nogensinde overvejet det?, lød det fra Lloyd Austin til medlemmet af Repræsentanternes Hus.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Zelenskij: Kiev er demokratiets hovedstad

I en videotale transmitteret over Facebook gentager Ukraines præsident Volodimir Zelenskij sin kritik af FN's sikkerhedsråd, som han rejste i en tale tidligere tirsdag.

Det skriver BBC. Samtidig fortæller han om forestående besøg fra EU–chefer.

– Nu er Kiev det globale demokratis hovedstad, hovedstad for kampen for frihed for hele det europæiske kontinent, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

WHO vil levere hiv-medicin til Ukraine

Verdenssundhedsorganisationen WHO oplyser tirsdag, at den vil levere flere tusinde doser medicin til hiv–patienter i Ukraine de næste 12 måneder.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Vurderinger estimerer, at der bor 260.000 mennesker i Ukraine, der er smittet med hiv. Det er det næsthøjeste i Europa efter Rusland.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Zelenskij: Enighed om Krim og Donbass er umulig

Står det til Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, bør Krim–halvøen og regionen Donbass ikke være en del af fredsforhandlingerne mellem Ukraine og Rusland.

Det siger han til ukrainske medier ifølge The Guardian.

Det vil være "svært og usandsynligt" at løse de problemer og samtidig ende krigen i Ukraine, lyder det fra præsidenten.

Krim–halvøen blev i 2014 annekteret af Rusland, mens dele af regionen Donbass har været under prorussisk kontrol siden samme år.

Ukrainsk fodboldklub huser flere hundrede flygtninge

Den vestukrainske by Lvivs lokale fodboldklub har åbnet sine kontorer for flygtninge. Det skriver CNN.

Holdets ejer fortæller, at han er blevet så påvirket af krigen, at han vil ændre sin profession.

– Jeg har købt en riffel. Jeg vil blive en snigskytte, siger Oleg Smaliytjuk til mediet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Medie: Nye amerikanske sanktioner rammer bank

Ifølge en journalist fra finansmediet Wall Street Journal vil blandt andet den private russiske bank Alfa Bank blive ramt af amerikanske sanktioner onsdag.

Det skriver journalisten på Twitter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Alfa Bank er ejet af oligarken Mikhail Fridman.

USA annoncerede tirsdag, at der onsdag ville komme en række nye sanktioner mod Rusland.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

USA sender yderligere 100 millioner dollar til Ukraine

Natten til onsdag dansk tid har USA's udenrigsminister, Antony Blinken, annonceret, at USA sender yderligere 100 millioner dollar i form af militærhjælp til Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det skal afhjælpe Ukraines "presserende behov for yderligere antipansersystemer".