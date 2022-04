OVERBLIK: Biden anklager Rusland for folkedrab

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Præsident Joe Biden står ved sine udtalelser tidligere tirsdag, om at Rusland begår folkedrab i Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg kaldte det for et folkedrab, fordi det er blevet mere og mere tydeligt, at Putin (Ruslands præsident, Vladimir Putin, red.) forsøger at tilintetgøre idéen om at være ukrainer, og beviserne vokser, siger han til journalister på vej om bord på "Air Force One".

Ifølge Biden vil det være op til advokater at vurdere, om Ruslands handlinger i Ukraine rent faktisk kan klassificeres som folkedrab, men "det virker bestemt sådan" for ham.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Zelenskij roser Biden

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, roser USA's præsident, Joe Biden, for at anklage Rusland for at begå folkedrab i Ukraine, skriver Reuters.

– At kalde tingene, hvad de hedder, er essentielt, hvis man kæmpe mod ondskab, skriver han på Twitter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Zelenskij: Umuligt at slå fast

Ukraines præsident Volodimir Zelenskij siger, at det ikke er muligt at drage 100 procent sikre konklusioner om, hvorvidt russiske styrker har brugt kemiske våben i Mariupol, fordi det ikke er muligt at gennemføre en ordentlig undersøge i byen, der er under belejring.

Mandag og tirsdag har er været meldinger fra Mariupol om, at der blev brugt kemiske våben i Mariupol. Ingen af disse meldinger er dog blevet bekræftet.

I sin tale sent mandag aften advarede Zelenskij, om at Rusland kan finde på at bruge kemiske våben.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sikkerhedsmyndigheder i Ukraine: Der venter lænker til prorussere

Tirsdag meddelte de russiske sikkerhedsmyndigheder, at den prorussiske ukrainske politiker Viktor Medvedtjuk er blevet tilbageholdt.

Og han er ikke den eneste prorusser i Ukraine, der kan komme i fangenskab, hvis man skal tro de ukrainske sikkerhedsmyndigheder.

– Du kan være en prorussisk politiker, der har arbejdet for aggressoren i årevis. Det kan være, at du har gemt dig for retfærdigheden på det seneste...

– Men vil det hjælpe dig med at undslippe retfærdighed? Nej, på ingen måde. Lænkerne venter på dig!, skriver de ukrainske sikkerhedsmyndigheder på Twitter ifølge The Guardian.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mariupols borgmester fortæller her om dødstallet efter de russiske angreb i byen.

Borgmester: 21.000 civile i Mariupol er blevet dræbt

Siden den russiske invasion af Ukraine begyndte den 24. februar, er omkring 21.000 civile indbyggere i den ukrainske havneby Mariupol blevet dræbt.

Det fortæller byens borgmester, Vadym Boitjenko, på tv ifølge avisen The Guardian.

Ifølge borgmesteren har det dog været svært at vurdere det nøjagtige antal døde, efter at gadekampe er blevet indledt i byen.

– Vi ved – og der er beviser for – at lig forsvinder fra gaderne, siger han.

– Vi ved, at der er steder, hvor de gemmer lig og planlægger at ødelægge beviserne efter tortur, som de har begået i Mariupol, siger borgmesteren om de russiske soldater.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

OSCE fremlægger undersøgelse af krigsforbrydelser onsdag

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) fremlægger i morgen, onsdag, resultaterne af sine undersøgelser om krænkelser af menneskerettigheder og brutalitet begået under krigen i Ukraine.

Det siger en talsperson fra organisationen ifølge CNN.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Zelenskij vil bytte prorussisk politiker for krigsfanger

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, foreslår ifølge nyhedsbureauet Reuters at bytte den prorussiske ukrainske politiker Viktor Medvedtjuk for ukrainske krigsfanger.

Præsidenten siger, at det er vigtigt for de ukrainske sikkerheds– og militærstyrker at overveje den mulighed.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forbund: Mindst 20 journalister er dræbt

Siden den russiske invasion 24. februar er mindst 20 journalister blevet dræbt under krigen i Ukraine.

Det skriver Ukraines nationale journalistforbund på beskedtjenesten Telegram ifølge BBC.