Overblik: Civile har fået til onsdag til at forlade omringet havneby

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Ruslands angreb på Ukraine fortsætter. Ekstra Bladet bringer her et overblik over, nattens største nyheder.

Tirsdag sagde Denis Pusjilin, lederen af den selvudnævnte udbryderrepublik Donetsk, at hans styrker formentlig ville omringe den sydukrainske by Marjupol tirsdag.

En talsmand for separatisterne i Donetsk sagde samtidig, at der vil blive etableret en "humanitær korridor", så Marjupols beboere kan forlade havnebyen.

Befolkningen har ifølge nyhedsbureauet dpa fået en frist til onsdag til at komme ud.

En flygtningelejr i Przemysl, Polen. Foto: Yara Nardi/Ritzau Scanpix

Tilsviner flygtninge fra Ukraine

Dusinvis af polske nationalister, som har forbindelser til det lokale hooliganmiljø, samlede sig tirsdag ved en togstation i byen Przemysl, hvor mellemøstlige og afrikanske flygtninge fra krigen i Ukraine opholder sig.

Her blev flygtningene udsat for tilsvinelser og og chikane.

Det oplyser to unavngivne journalister fra det polske nyhedsbureau OKO til en journalist fra det britiske medie The Guardian.

Forbereder tre milliarder dollar i nødhjælp

Verdensbanken siger tirsdag aften, at den ved at klargøre en hjælpepakke til Ukraine på cirka tre milliarder dollar.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Biden var klar i spyttet under sin første State of the Union-tale

Biden kommer efter russerne

Den amerikanske præsident, Joe Biden, bekræfter i sin første State og the Union-tale, at USA lukker luftrummet for russiske fly.

Transportministeriet i USA oplyser, at forbuddet vil være trådt i kraft inden udgangen af onsdag.

Biden sagde desuden, at Vesten vil beslaglægge russiske oligarkers yachter, luksuslejligheder og private fly som straf.

Vil hjælpe virksomheder ramt af krigen

EU-Kommissionen arbejder for tiden på et sæt nye retningslinjer, som skal gøre det muligt at yde statsstøtte til virksomheder, der bliver økonomisk ramt af krigen i Ukraine.

Det skriver Børsen.

Ukraine advarer om hviderussisk angreb

Det Ukrainske Forsvarsministerium advarer ifølge det hviderussiske oppositionsmedie Nexta om angreb fra hviderussiske styrker mod Ukraine.

Det skriver ministeriet på Facebook.