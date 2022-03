OVERBLIK: Efterretninger: Russiske soldater saboterer eget udstyr

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Der er noget, der tyder på, at kampgejsten er dalende blandt de russiske soldater i Ukraine.

I hvert fald hvis man skal tro de nyeste britiske efterretninger.

Meldingerne kommer i en tale til et australsk universitet fra direktøren for Statens Kommunikationshovedkvarter, som i daglig tale er kendt som GCHQ.

Direktøren, Jeremy Fleming, siger i talen, som er bragt i sin helhed på GCHQ's hjemmeside, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, har groft overvurderet sine egne styrkers kampdygtighed.

- Vi ser russiske soldater - som desuden mangler både våben og kampgejst - der nægter at adlyde ordrer, saboterer eget udstyr og endda nogen, som ved fejl er kommet til at skyde egne luftfartøjer ned, siger Jeremy Fleming i talen.

GCHQ beskæftiger sig især med signalefterretning, hvilket vil sige aflytning og overvågning af radiosignaler. Det kunne for eksempel være walkie-talkies.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Slovakiet udviser endnu flere diplomater

Slovakiet vil udvise 35 russiske diplomater på baggrund af informationer, der er modtaget fra udenlandske efterretningstjenester.

Beslutningen er truffet, efter at fire andre EU–lande – Irland, Belgien, Tjekkiet og Holland – tilsammen udviste 43 russiske diplomater for nylig. Holland og Belgien begrundede det med,at diplomaterne mistænkes for at være spioner.

Slovakiet har i forvejen udvist tre diplomater fra Ruslands ambassade (foto) i Bratislava. Det blev begrundet med, at de havde spioneret.

– Den russiske diplomatiske mission har ikke vist nogen interesse for at agere korrekt i Slovakiet, siger Juraj Tomaga, der er talsmand for udenrigsministeriet, til nyhedsbureauet AFP.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Anna Moneymaker/Ritzau Scanpix

USA overvejer at sende mere olie på markedet

Joe Bidens administration overvejer at frigive omkring én million tønder olie dagligt fra USA's reservelagre flere måneder frem. Det oplyser en kilde med kendskab til overvejelserne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Målet med at øge udbuddet af olie er at bekæmpe stigende brændstofpriser.

Prisen på benzin og diesel samt andre olieprodukter er røget i vejret efter Ruslands invasion af Ukraine.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Zelenskij har nul tro på russiske løfter

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har overhovedet ingen tillid til løfter fra Rusland om, at det vil mindske de militære aktiviteter.

Det siger han i en videotale.

– Vi tror ikke på nogen. Ikke en eneste smuk sætning, siger han.

Zelenskij tilføjer, at russiske styrker er i gang med at omgruppere sig for at angribe den østlige Donbas–region.

– Vi giver ikke noget væk. Vi vil kæmpe for hver meter af vores territorium, fastslår han.

Forsvarsministeriet i Moskva oplyste meddelte tirsdag, at det vil nedbringe den militære tilstedeværelse omkring byerne Kiev og Tjernihiv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fredsamtaler fortsætter online

Rusland og Ukraine vil fredag genoptage samtaler om en fredsløsning.

Det bliver ikke ansigt til ansigt, men derimod online, at repræsentanter for de landes regeringer skal tale sammen.

Det siger et medlem af Ukraines forhandlingsdelegation, rapporterer nyhedsbureauet Reuters.