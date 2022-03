OVERBLIK: Falder inden for et par uger

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Der er for tiden kun få fremskridt i Ruslands krigsføring i Ukraine, men havnebyen Mariupol vil formentlig falde inden for få uger.

Det fremgår af den daglige opdatering fra den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW), skriver BBC.

I Mariupol har de russiske styrker gjort "langsomme, men jævne fremskridt". Derfor tror ISW, at byen vil falde i løbet af et par uger.

Foto: Maxar/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hævder at have afværget et drabsforsøg på Zelenskij

Et muligt forsøg på at dræbe den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, er blevet afværget.

Det oplyser Ukraines efterretningstjeneste.

Ifølge det ukrainske nyhedsbureau Unian er en gruppe russiske sabotører ledet af en efterretningsagent blevet anholdt i byen Uzjhorod i grænseområdet mellem Ukraine, Slovakiet og Ungarn.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Jim Watson/Ritzau Scanpix

Biden bekræfter

USA's præsident, Joe Biden, bekræfter mandag amerikansk tid, at Rusland har brugt hypersoniske missiler under sin invasion af nabolandet Ukraine.

– Et sådant missil er stort set umuligt at stoppe. Der er en grund til, at de (russerne, red.) bruger det, siger han i en tale ved et arrangement i Washington D.C. ifølge CNN.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Insisterer på at mødes med Putin

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, mener, at det er umuligt at forhandle en afslutning på krigen på plads uden at mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det fortæller Zelenskij i et interview mandag.

Han gentager samtidig sin erkendelse af, at Ukraine ikke for nuværende kan tilslutte sig forsvarsalliancen Nato.

- Jeg tror, at indtil vi har et møde med den russiske præsident, så kan vi ikke fuldt ud forstå, hvad de er parate til at gøre for at stoppe krigen, og hvad de er parate til, hvis vi ikke er klar til at indgå det ene eller det andet kompromis, siger Zelenskij.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Holocaust-overlever er dræbt i russisk angreb

En 96-årig ukrainer, som overlevede Holocaust - nazisternes systematiske udryddelse af jøder under Anden Verdenskrig - er blevet dræbt i et russisk angreb i byen Kharkiv.

Det oplyser mandens familie ifølge BBC.