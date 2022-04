OVERBLIK: Felthospital angrebet

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Mindst en soldat er dræbt og næsten 100 er blevet såret i et artilleriangreb mod et felthospital ved det enorme stålværk Azovstal i havnebyen Mariupol.

Det skriver den ukrainske avis Pravda, der citerer pressetjenesten for den såkaldte Azov–bataljon, ifølge nyhedsbureauet NTB.

– Som følge af artilleriangrebet styrtede dele af bygningen sammen. Deriblandt operationsafdelingen, oplyser pressetjenesten ifølge avisen.

Oplysningerne er ikke bekræftet fra anden side.

På stålværket har en gruppe ukrainske soldater fra Azov–bataljonen forskanset sig og holder stand mod de russiske styrker.

Røg stiger op over et anlæg ved Azovstal. Foto: Alexander Ermochenko/Ritzau Scanpix

Storbritannien sender 8000 soldater til Østeuropa

Omkring 8000 britiske soldater vil tage del af en militærøvelser i det østlige Europa, skriver The Guardian.

Det er en af de største udsendelser siden Den Kolde Krig.

Dusinvis af kampvogne sendes afsted helt fra Finland og Norge til Makedonien.

Ukraine og Bulgarien enige om samarbejde

Ukraine og Bulgarien er blevet enige om tæt militært og økonomisk samarbejde, efter at landenes respektive ledere torsdag mødtes i Ukraines hovedstad Kiev.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, og Bulgariens premierminister Kiril Petkov diskuterede sanktioner mod Rusland og samarbejde på EU–niveau, fortalte Zelenskij i en videotale onsdag aften.

– En meget vigtig aftale er den om, reparation af vores militære udstyr hos bulgarske produktionsfaciliteter.

– Noget andet, vi blev enige om, er forsyning af ukrainsk elektricitet til Bulgarien, siger han.

Torsdag holdt Zelenskij og Petkov pressemøde. Foto:Sergei Supinsky/Ritzau Scanpix

Stop for gas bekymrer ikke Bulgarien

Bulgarien forventer at kunne erstatte de afbrudte forsyninger af gas fra Rusland fuldt ud fra andre leverandører, og befolkningen skal ikke bekymre sig om at kunne holde varmen næste vinter.

Det siger vicepremierminister Assan Vassilev torsdag ifølge Reuters.

Udtalelsen kommer dagen efter, at det russiske Gazprom standsede leveringerne af gas til Bulgarien og Polen. Det skyldtes, at de to lande havde afvist et russisk krav om betaling i rubler for gassen.

– Der kommer ingen forsyningsproblemer. Heller ikke til vinter, siger Vassilev.

Yderligere to lig fundet efter brand på russisk militærinstitut

Der er blevet fundet yderligere to lig efter den brand, der fandt sted på et militærinstitut i den russiske by Tver i sidste uge.

Dermed har i alt 22 personer mistet livet i branden, skriver The Guardian.

