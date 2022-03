OVERBLIK: Fordømmer 'massedrab på civile ukrainere'

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Ukraines første dame, Olena Zelenska, har offentliggjort et åbent brev, hvor hun fordømmer 'massedrab på civile ukrainere'. Det skriver BBC.

Zelenska skriver, at det var "umuligt" at forestille sig, at den russiske invasion rent faktisk ville ske, og at den har skabt en "forfærdelig virkelighed" for millioner, især børn.

Men hun skriver også, at den russiske præsident, Vladimir Putin, har undervurderet Ukraine og dets folk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ukraine: Svært at tro på våbenhvile

Tirsdag annoncerede Rusland, at landets styrker vil holde våbenhvile onsdag morgen i bestemte områder i Ukraine for at facilitere såkaldte humanitære korridorer – det vil sige sikre udveje for civile.

Men ifølge de ukrainske væbnede styrker er det svært at tro på, at Rusland har tænkt sig at overholde det. Det meddeler styrkerne i en meddelelse ifølge CNN.

Ukrainske myndigheder har beskyldt Rusland for at bryde våbenhvilen på evakueringsruter tirsdag morgen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Alexander Ermochenko/Ritzau Scanpix

Ukraine: Russisk offensiv har sænket tempoet

Ukraines militær har udgivet en ny rapport om det seneste døgns kampe for dag 13 af den russiske invasion. Det skriver BBC.

I de seneste 24 timer har "fjenden sænket tempoet i sin offensive operation og primært tyet til missil– og bombeangreb på infrastruktur", melder det ukrainske militær.

Det oplyses videre, at Rusland har fortsat med at fokusere på at omringe og erobre byerne Kiev, Sumy, Kharkiv, Mariupol, Mykolayiv og Cherniv.

Rapportens nøjagtighed er ikke blevet verificeret af BBC.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

USA: Polens tilbud om jagerfly til Ukraine er ikke holdbart

USA er skeptisk over for et forslag fra Polen om overdrage russiskbyggede jagerfly til en amerikansk base i Tyskland, hvorefter flyene muligvis skal stilles til rådighed for Ukraine.

- Vi mener ikke, at Polens forslag er holdbart, siger John Kirby, talsmand for USA's forsvarsministerium, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Kirby kan det blive et problem for Nato-alliancen at sende fly fra en amerikansk base i Tyskland ind i Ukraines luftrum.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mor og datter på flugt fra Kiev på grænsen til Ungarn

5000 mennesker er evakueret fra Sumy

Omkring 5000 civile blev tirsdag evakueret fra byen Sumy i det nordlige Ukraine. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge CNN.

De fleste af de evakuerede er kvinder, børn og statsborgere fra andre lande, lyder det.

Sumy er blevet ramt af voldsomme angreb de seneste dage og er næsten blevet afskåret fra resten af landet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forskellige meldinger om dødstal

FN har registreret 1335 civile ofre i Ukraine indtil videre. Af dem har 474 mistet livet, mens 861 er såret. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det reelle dødstal er sandsynligvis højere, lyder det.

Ukraine siger, at dets styrker har dræbte mere end 11.000 russiske soldater. Rusland har bekræftet, at omkring 500 af dets soldater har mistet livet. Ingen af siderne har sat tal på antallet af ukrainske ofre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Ukraines folk kæmper for frihed og demokrati, ikke kun for Ukraine, men for hele Europa. Så helt sikkert. Hvis folk ønsker at støtte den kamp så støtter jeg dem i det, har Liz Truss sagt til BBC. Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

Britisk udenrigsminister rejser til USA

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, vil onsdag på et møde i Washington D.C. med sin amerikanske modpart, Antony Blinken, drøfte, hvad der kan gøres for at hjælpe Ukraine yderligere, samt hvordan afhængigheden af gas og olie fra Rusland kan mindskes.

Det skriver Reuters.

– Storbritannien, USA og vores allierede har vist bemærkelsesværdig styrke og sammenhold ved at støtte Ukraine og indføre strenge sanktioner mod Rusland, siger Liz Truss.

– Vi skal fastholde det sammenhold og gøre mere for at sikre, at Putin fejler i Ukraine.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bliver bedt om at boykotte russiske virksomheder

Visit Svalbard har opfordret sine samarbejdspartnere til at droppe at købe ydelser fra russiske virksomheder. Det sker som svar på Ruslands invasion af Ukraine.

Den største turismeaktør i den norske øgruppe, Hurtigruten, oplyser, at den vil følge boykotten. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Rusland mener, at det bryder med arktisk solidaritet.

Svalbard henviser til, at målet er at påvirke det russiske regime og ikke befolkningen.

Britiske soldater får forbud mod at rejse til Ukraine

Det britiske forsvarsministerium forbyder militærfolk at rejse til Ukraine, efter meldinger om at britiske soldater på egen hånd er taget til landet for at kæmpe mod Rusland.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nobelpris-modtager: Putin bruger atomvåben til afpresning

Ruslands præsident, Vladimir Putin, bruger atomvåben som afpresning for at forhindre det internationale samfund i at blande sig i den russiske invasion af Ukraine. Det mener Beatrice Fihn, leder af Den Internationale Kampagne for Afskaffelse af Atomvåben (Ican) ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Ican–lederen udgør Putins trussel det mest skræmmende øjeblik, når det gælder atomvåben.

Ican fik i 2017 Nobels fredspris for dens arbejde for at skabe opmærksomhed omkring de katastrofale humanistiske følger, som enhver brug af atomvåben medfører.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Agentur mister forbindelsen til Tjernobyl

Det Internationale Atomagentur (IAEA) har mistet forbindelsen til det lukkede atomkraftværk Tjernobyl, som ligger i Ukraine, men i øjeblikket er under russisk kontrol.

Det skriver IAEA i en pressemeddelelse.

Konkret betyder det, at IAEA for tiden ikke kan få adgang til data fra kraftværket.