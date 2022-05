OVERBLIK: Granatbeskydningen var konstant

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Sent søndag aften ankom de sidste ukrainske civile fra den russisk belejrede by Mariupol til Zaporizjzja.

Til nyhedsbureauet AP beretter 69–årige Lyubov Andropova om livet i en bunker under stålværket Azovstal.

– Det var skrækkeligt i bunkeren, siger hun.

– Vand lækkede gennem loftet. Der var mug overalt. Vi var bekymrede for børnene, for deres lunger.

Granatbeskydningen var konstant, siger hun, og der var frygt for "at bunkeren ville kollapse" over dem.

– Alting rystede. Vi forlod ikke bunkeren, siger Andropova.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij (th), fik søndag besøg i Kiev af Canadas premierminister, Justin Trudeau. Foto: Sergei Supinsky/Ritzau Scanpix

Canada genåbner ambassade i Kiev

På et pressemøde, hvor også Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, var til stede, oplyste Canadas premierminister, Justin Trudeau, at Canada var klar til at genåbne sin ambassade i den ukrainske hovedstad, Kiev. Det skriver CNN.

Trudeau kommenterede desuden Ruslands handlinger i Ukraine.

– Det må stå klart, at Vladimir Putin (Ruslands præsident, red.) er ansvarlig for modbydelige krigsforbrydelse, og han skal holdes til ansvar, sagde han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

USA melder om flere sanktioner under førstedamers møde

USA's førstedame, Jill Biden, har mødt sin ukrainske kollega Olena Zelenska i Ukraine søndag, mens USA har annonceret flere sanktioner mod Rusland. Det skriver BBC.

De to førstedamer mødtes på en skole i grænsebyen Uzhhorod.

Det var Zelenskas første optræden offentligt, siden den russiske invasion af Ukraine begyndte den 24. februar.

Jill Biden (tv.) modtager blomster fra Ukraines førstedame, Olena Zelenska (th.). Foto: Susan Walsh/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Zelenskij om vestlige besøg: Viser at vi er en del af den frie verden

Den ukrainske præsident har kommenteret på den række besøg, som han søndag har fået fra Tyskland, Norge, USA, Kroatien, Irland og Canada.

Han siger ifølge det ukrainske medie Ukraine World, at det viser at Ukraine allerede er en del af den frie verden.

Det skriver mediet på Twitter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Storbritannien: Verden skal gøre yderligere

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har søndag holdt møde med de andre lande i G7–samarbejdet.

Her understregede han ifølge nyhedsbureauet Reuters vigtigheden af at lægge yderligere økonomisk pres på Rusland.

– Verden er nødt til at gøre yderligere, hurtigere i sin støtte til Ukraine, siger han.

Foto: Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vil forbyde eksport af en række varer til Rusland

Den britiske regering har søndag aften meldt en række nye sanktioner imod Rusland ud.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at det gælder varer som kemikalier, plastik, gummi og forskelligt maskineri.

Ifølge mediet er eksporten til sammen omkring 250 millioner pund værd.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

