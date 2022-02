Overblik: Indkaldt til sjælden Generalforsamlingen

De 193 medlemslande i FN's Generalforsamling skal mandag samles til et sjældent hasteindkaldt møde. Ekstra Bladet giver her et overblik over, hvad der er sket i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Ruslands angreb på Ukraine fortsætter. Ekstra Bladet bringer her et overblik over, hvad der er sket i nattens løb.

--------- SPLIT ELEMENT ---------



Ukraines statslige kommunikationstjeneste har sagt, at tropper fra Belarus er på vej mod Ukraine.

- Soldater fra Belarus flyver nu mod Ukraine, skrev agenturet i en meddelelse på sin Telegram-konto omkring kl. 02.00 lokal tid.

Det skriver The Guardian.

Borgmester for den sydlige ukrainske kystby Berdjansk, Alexander Svidlo, fortæller desuden i en video på Facebook, at byen søndag kom under russisk kontrol. Det skriver BBC.

Ekstra Bladet kan på nuværende tidspunkt ikke få verificeret disse oplysninger.

Artiklen fortsætter under videoen...

Zelenskij siger, at Ukraine gerne vil mødes og tale med Rusland, men ikke i Minsk

Kun sket 10 gange før

De 193 medlemslande i FN's Generalforsamling skal mandag samles til et sjældent hasteindkaldt møde.

På dagsordenen er Ruslands invasion i Ukraine.

FN's Sikkerhedsråd hasteindkaldt søndag aften til Generalforsamlingen.

Det er kun 11. gang siden FN blev dannet i 1950, at det er sket.

Artiklen fortsætter under videoen..

Hør hvad USAs og Ukraines repræsentanter havde at sige, da afstemningen om mødet fandt sted.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, siger, at 'Ukraine er en af os'. Arkivfoto

De er en af os

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, vil have Ukraine inddæmmet i det europæiske samarbejde.

Det siger hun natten til mandag dansk tid til Euronews ifølge Reuters.

– De er en af os, lyder det fra formanden.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har tidligere sagt, at Ukraine skal optages så hurtigt som muligt i EU som direkte konsekvens af Ruslands invasion.

Belarus vil ikke længere være atomfri

Et flertal i Belarus har ved en folkeafstemning søndag stemt for at ændre landets forfatning og droppe Belarus' status som en atomfri stat.

Det melder flere russiske nyhedsbureauet ifølge Reuters.

Bureauerne citerer Belarus' valgkommission for at oplyse, at 65,2 procent stemte for den nye forfatning.

Udfaldet betyder, at der kan blive opstillet atomvåben på Belarus' territorium for første gang, siden landet opgav at have atomvåben i kølvandet på Sovjetunionens fald.

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, afgav sin stemme ved en folkeafstemning i landet søndag. Foto: Nikolay Petrov/Ritzau Scanpix

Lukker dele af Google Maps i Ukraine

Googles moderselskab, Alphabet, bekræfter natten til mandag dansk tid, at det i Ukraine midlertidigt har lukket for trafikoplysninger og andre værktøjer i Google Maps, der kan give informationer omkring, hvor travlt der er forskellige steder.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Google sker det af hensyn til sikkerheden for lokalbefolkningen i Ukraine. Beslutningen er blevet taget efter konsultationer med kilder på jorden i landet, lyder det videre.