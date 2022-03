OVERBLIK: Kalder bombning af børnehospital for krigsforbrydelse

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, beskriver et russisk luftangreb på et børnehospital i den sydøstlige by Mariupol som en "krigsforbrydelse".

– Vi har ikke gjort noget lignende og vil aldrig gøre noget som denne krigsforbrydelse... fordi vi er mennesker. Men er du det?, spørger Zelenskij henvendt til Rusland.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Godkender 1,4 milliarder til Ukraine

Den Internationale Valutafond (IMF) har godkendt en hjælpepakke på 1,4 milliarder dollar til Ukraine. Det svarer til cirka 9,5 milliarder kroner.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

USA advarer om brug af kemiske våben

Onsdag påstod Rusland, at USA har et militært biologisk program i Ukraine. En påstand, som amerikanske regeringsfolk afviser og kalder 'absurd' misinformation.

Talskvinde for Det Hvide Hus, Jen Psaki, skriver på Twitter, at man 'har bidt mærke i disse falske anklager om, at USA skulle have biologiske og kemiske våben og fabrikker i Ukraine'.

Hun skriver desuden, at kinesiske embedsfolk 'gengiver disse konspirationsteorier'.I et senere tweet skriver Psaki, at man 'bør alle være på vagt', da Rusland muligvis kan bruge kemiske eller biologiske våben i Ukraine, eller skabe en såkaldt 'false flag'-operation ved at bruge dem.

En 'false flag'-operation er en mission, der har til formål at skjule, hvem der står bag et angreb. I stedet skyder man skylden på en anden part – i dette tilfælde USA.

Tænketank: Ny offensiv mod Kiev

De russiske styrker har sandsynligvis påbegyndt en ny offensiv mod Ukraines hovedstad, Kiev.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for Krigsstudier i en rapport fra midnat dansk tid.

Russerne skulle også arbejde på at omringe byen og afskærer den mod vest, men er ikke kommet langt med deres anstrengelser.

Dmytro Kuleba (t.h.) sammen med USA's udenrigsminister Antony Blinken (t.v.). Foto: Olivier Douliery/Ritzau Scanpix

Ankommet til fredsforhandlinger

Den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, er ankommet til Tyrkiet.

Her skal han torsdag begynde fredsforhandlinger med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.

Det skriver BBC.

Lavrov er også set ankomme til Tyrkiet.

Twitter lancerer dark web-version for at undgå russisk blokade

Twitter har lanceret en version af deres tjeneste på "dark web" - en del af internettet, som bruger krypterede protokoller for at undgå sporing af kommunikation.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Tiltaget sker ifølge nyhedsbureauet for at gøre det lettere for russiske brugere at tilgå tjenesten, efter at den konventionelle version af Twitter er blevet kraftigt censureret i Rusland.

På Dark Web forbinder ens computer ikke direkte til den hjemmeside, som man forsøger at tilgå. I stedet bliver forbindelsen lavet via en række proxy-servere, der gør sporing af aktivitet vanskelig.