OVERBLIK: Krigen har kostet Ukraine 600 milliarder dollars

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Prisen for alle de ting, der er blevet ødelagt under krigen i Ukraine, løber nu op i 600 milliarder dollar, siger Ukraines præsident Volodimir Zelenskij onsdag.

Det skriver The Guardian.

Zelenskij mødtes onsdag med lokale og regionale myndigheder for at diskutere, hvordan Ukraine skal genopbygges efter krigen.

Ifølge præsidenten er mere end 11,5 millioner ukrainer flygtet fra deres hjem på grund af konflikten. Omkring fem millioner af dem har forladt landet, og 95 procent af dem har et ønske om at vende hjem.

Et sovjetisk monument, der symboliserer venskab mellem Ukraine og Rusland, i Kiev blev tirsdag skilt ad.

Britisk minister: Rusland skal helt ud

De russiske invasionsstyrker skal presses "helt ud" af Ukraine.

Det siger den britiske udenrigsminister, Liz Truss, i en tale onsdag i London. Det skriver BBC.

Med sin udmelding indikerer Liz Truss ifølge BBC, at de russiske styrker ikke bare skal forlade de områder, som de har besat de seneste måneder, men også halvøen Krim, som Rusland annekterede for otte år siden.

Ifølge Liz Truss skal Vesten også gøre mere for at afskrække Rusland fra "aggressioner" i fremtiden.

Det skal ske ved at bruge flere penge på forsvaret og ved at hjælpe ikke bare Ukraine, men også andre land som Moldova og Georgien, der kan blive truet af Rusland.

Biden holder tale for Ukraine

Torsdag vil USA's præsident, Joe Biden, holde en tale, der skal være til støtte for Ukraine, skriver nyhedsbureauet Reuters.

– Præsidenten vil sige nogle ord i støtte til ukrainere, der forsvarer deres land og deres frihed mod Ruslands brutale krig, lyder det i en udtalelse fra Det Hvide Hus.

Biden har tidligere sagt, at det er et folkedrab, der foregår i Ukraine.

Polen beder EU om hjælp til at betale for hjælp til flygtninge

Polen har bedt om midler fra EU til at hjælpe med at betale for landets arbejde med at huse millioner at ukrainske flygtninge.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, siger til den tyske avis Bild, at Polen behandler sårede soldater, og at landet har taget imod 2,5 millioner flygtninge.

Landet har brug for penge til at betale for den indsats, men ifølge premierministeren har EU "ikke betalt en cent" til Polen.

Morawiecki siger, at Polen blot er ude efter retfærdig behandling og henviser til, at Tyrkiet blev støttet med flere milliarder den sidste flygtningestrøm, og at Polen nu fortjener hjælp fra EU.

Canadas parlament beskylder enstemmigt Rusland for folkemord

Det canadiske parlament vedtog onsdag enstemmigt en resolution, der kalder Ruslands handlinger i Ukraine for et folkemord.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere medlemmer af parlamentet argumenterede for, at der var "rigeligt med beviser for systemisk og omfattende krigsforbrydelser mod menneskeheden" begået af Rusland.

