OVERBLIK: Lavrov: Rusland arbejder på at forhindre en atomkrig

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Rusland er fast besluttet på at arbejde for at forhindre, at en atomkrig bryder ud.

Det siger den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, i et italiensk tv-interview søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vestlige medier giver et misvisende billede af russiske trusler, siger han.

– Rusland har aldrig afbrudt bestræbelser på at nå frem til aftaler, som garanterer, at en atomkrig aldrig udvikler sig, siger Lavrov på russisk gennem en italiensk tolk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Søndag blev folk evakueret fra Mariupol.

Beskylder Rusland for at genoptage bombning

Rusland er søndag aften angiveligt begyndt at bombe det enorme Azovstal–stålværk igen, efter at cirka 100 civile tidligere på dagen blev evakueret fra fabrikken i Mariupol.

Det siger en ukrainske soldat, der opholder sig på værket, ifølge CNN.

– Besætterne begyndte at beskyde Azovstal igen, så snart evakueringen af nogle ukrainere var færdig, siger soldaten Denis Schlega.

Han hævder, at Rusland bruge "alle mulige slags våben".

Det er uklart, om situationen kommer til at påvirke en planlagt evakuering af flere civile mandag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Amerikansk medie møder kæmpe konvoj af biler på flugt fra Kherson

Hundredvis af mennesker forsøgte søndag eftermiddag at flygte fra den besatte by Kherson i det sydlige Ukraine til byen Kryvyi Rih.

Det melder CNN, hvis journalister på jorden fulgte en konvoj med knap 120 biler.

Ifølge mediet var mange af bilerne fyldt med familier, kæledyr og ældre, der gerne ville væk fra den besatte by.

Fredelige demonstranter i byen Kherson måtte søndag flygte for livet, da russiske styrker åbnede ild mod dem tilbage i marts.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Biden spås snart at besøge Ukraine

Det er kun et spørgsmål om tid, før den amerikanske præsident, Joe Biden, besøger Ukraine.

Det siger formanden for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus i USA Adam Schiff.

– Jeg kan ikke tro andet, end at et præsidentbesøg er noget, der overvejes. Det er kun et spørgsmål om, hvor hurtigt det kan lade sig gøre, siger Adam Schiff til CNN.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rusland: Butikker i Melitopol og Volnovakha skifter til rubler

Ifølge russiske kilder begynder butikkerne i de to ukrainske byer Melitopol og Volnovakha at skifte møntfod til den russiske rubel. Det skriver den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier.

Rusland var i forvejen i gang med at forsøge at indføre rublen i den besatte by Kherson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

