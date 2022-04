OVERBLIK: Navalnyj allieret: Putin har forkortet sin embedsperiode

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over, hvad der er sket i Ukraine i løbet af natten og de tidlige morgentimer

Vladimir Putin og Ruslands invasion af Ukraine var "tydeligvis" en fejlvurdering.

Det siger Leonid Volkov, der er tæt allieret til den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyj, i et interview med nyhedsbureauet AFP.

– Det er meget tydeligt, at Putin har forkortet sin embedsperiode, siger Volkov om den russiske præsidents beslutning om invasionen.

– Putin har dramatisk mindsket chancen for et scenarie, hvor han bare bliver i Kreml, indtil han dør, som han havde planlagt.

Volkov begrunder det med, at den russiske elite vil begynde at tænke på et regimeskifte på grund af blandt andet økonomiske sanktioner mod landet.

Putin-modstanderen Aleksej Navalnyj afslørede i januar sidste år Putins palads ved Sortehavet. Dette vakte store demonstrationer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rusland langer ud efter USA's sanktioner mod banker

Nye amerikanske sanktioner mod Rusland omfatter blandt andet de to store Sberbank og Alfabank.

Og det kommer ifølge Ruslands ambassadør i USA til at ramme den almindelige russer.

– Det er et direkte slag mod den russiske befolkning, siger ambassadøren ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Britisk udenrigsminister: Tiden for engagement med Rusland er slut

Tiden, hvor man engagerede sig med Rusland, er slut.

Sådan spår Liz Truss, der er Storbritanniens udenrigsminister. Det siger hun til en middag for Nato–landenes udenrigsministre onsdag i Bruxelles, skriver CNN.

– Vi har brug for en ny tilgang til sikkerhed i Europa baseret på modstandskraft, forsvar og afskrækkelse, siger Liz Truss.

Hun siger videre, at en aftale fra 1997, der erklærer, at Nato og Rusland ikke anser hinanden som modstandere er "død".

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Stationen i den polske grænseby Przemysl har været et af knudepunkterne for de mange Ukrainske flygtninge, der er kommet til Polen, men efter russerne er begyndt at trække sig ud af nogle områder i Ukraine forsøger flere ukrainske flygtninge nu at komme hjem til Ukraine igen. Her er det Sophia og Aron på 2 år, som er på vej hjem fra Tyskland til deres hjem tæt på Irpin. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Tyskland tager imod 47 Holocaust-overlevere fra Ukraine

47 jødiske ukrainere, der overlevede Holocaust under Anden Verdenskrig er blevet hentet til Tyskland fra krigen i Ukraine.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Ifølge den tyske indenrigsminister, Nancy Faeser, sker det som "en del af vores specielle forpligtelser som tyskere".

– Vi giver dem et midlertidig hjem. Det har vi klaret godt på tværs af Europa i de første uger af krigen, siger Nancy Faeser.

Hun siger videre, at "alt peger imod, at Vladimir Putin og den russiske hær begår frygtelige krigsforbrydelser i Ukraine".

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Zelenskij: Rusland er bange for, at verden får Mariupol at se

I et interview med den tyrkiske TV–kanal Haberturk siger Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, at Rusland skjuler, hvad der er sket i byen Mariupol, der længe har været under belejring.

– Jeg tror, at Rusland er bange for, at hvis vi succesfuldt får sendt nødhjælp til Mariupol, så vil hele verden se, hvad der foregår der.

– Rusland vil ikke have, at noget bliver set, før de har taget kontrol over byen og kan rydde op.

– Mariupol er helvede lige nu. Tusinde er enten døde eller såret, siger Zelenskij til det tyrkiske medie.

Zelenskij: Rusland er bange for, at verden får Mariupol at se

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Røde Kors-konvoj med evakuerede ankommer til Zaporizjzja

Syv busser og mindst 40 private biler ankom onsdag til den ukrainske by Zaporizjzja med over 500 evakuerede ukrainere.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, der havde en journalist til stede ved ankomsten.

Evakueringsindsatsen er ledet af Røde Kors og ifølge AFP var det den første succesfulde internationale evakuering under krigen.

Målet for konvojen var dog at nå den belejrede havneby Mariupol, men det lykkedes ikke. Mange af de evakuerede ukrainere var dog fra byen, men blev i stedet samlet op i byen Berdjansk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Avis: Storbritannien vil sende pansrede køretøjer til Ukraine

Ifølge avisen The Times er Storbritannien i gang med at planlægge at sende pansrede køretøjer til Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sensitivt udstyr vil i så fald blive fjernet fra køretøjerne, mens britiske styrker vil blive sendt til et naboland, hvor de kan optræne ukrainske soldater i at bruge køretøjerne, skriver avisen.

Yderligere forsvar mod kampvogne og missiler fra Storbritannien til Ukraine skulle også blive annonceret i de kommende dage, lyder det videre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Enkelte ukrainere får dronetræning i USA

En meget lille gruppe ukrainske soldater, som allerede var i USA, da krigen begyndte, får dronetræning af det amerikanske militær.

Det oplyser en talsmand for Pentagon ifølge nyhedsbureauet AFP. De får træning i Switchblade droner, som USA vil donere til Ukraine.

– Vi tog muligheden, da de stadig var i landet, så de kan træne andre i det ukrainske militær, når de kommer tilbage, siger talsmanden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

USA: Ruslands fokus på Østukraine kan intensivere vold

Når Rusland vil koncentrere sig om det østlige Ukraine, kan det trække konflikten i langdrag.

Det siger en embedsmand i det amerikanske militær til BBC.

– Det er muligt, at volden vil fortsætte og måske intensivere i den region, siger talsmanden.